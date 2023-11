Des Port-Cartois honorés pour leur engagement 

Les Prix reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route ont honoré Gérald Théberge et Gaston Dupras, pour leur implication à l’entretien et à la surveillance des sentiers de VTT et de motoneige.

La vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbault a remis la reconnaissance aux deux lauréats port-cartois, le 16 novembre, à Québec. C’était la 14e édition de la remise du prix qui vise à souligner le travail des bénévoles qui se démarquent par leur engagement dans la communauté et par leurs actions menées au sein d’un club ou d’une fédération.

Gaston Dupras est membre du Club de motoneigistes Odanak depuis 1999. Il est le plus ancien bénévole toujours actif de l’organisation.

« Au cours des 23 dernières années, cet électricien de métier a su maintes fois mettre à profit sa polyvalence et son esprit inventif, ce qui a souvent permis au club d’épargner temps et argent », peut-on lire dans le Cahier hommage des lauréats.

De son côté, Gérald Théberge a intégré le conseil d’administration du Club Quad Les Aventuriers des 7 Rivières il y a trois ans. Il a rapidement su faire sa place en ne permettant rien de moins que de doubler le nombre de kilomètres de sentier entretenus pour l’été 2023, notamment grâce à une base de données qu’il a développée.

Gérald Théberge, en compagnie de la ministre Geneviève Guilbault. Photo courtoisie

« Sa présence sur le terrain, son enthousiasme, sa bonne humeur et sa bonté sont autant de facteurs qui font de lui un bénévole irremplaçable », est-il écrit dans le Cahier hommage.