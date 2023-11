Un an et demi d’attente pour un ergothérapeute sur la Côte-Nord

Le temps d’attente moyen pour voir un ergothérapeute chez les 0-5 ans est de 626 jours à Sept-Îles. Il faudrait dix ergothérapeutes supplémentaires, pour combler tous les postes disponibles au CISSS de la Côte-Nord.

Les services spécialisés en petite enfance sont nécessaires pour voir au bon développement des enfants vulnérables. Par exemple, l’ergothérapeute évalue les besoins de l’enfant dans sa vie quotidienne et met des stratégies en place pour favoriser le développement de son autonomie.

Il faut toutefois s’armer de patience, puisque les listes d’attentes sont longues.

En ergothérapie, 136 enfants sont en attente de services à Sept-Îles et le délai moyen est de 626 jours. Pour la région de Manicouagan, on parle de 33 enfants et de 112 jours d’attente.

À cela s’ajoute le fait qu’il faut attendre son tour selon la priorité.

« Pour déterminer si l’enfant doit être vu en priorité, différents éléments sont pris en considération », explique Pascal Paradis, responsable aux communications du CISSS de la Côte-Nord.

En autres, l’âge de l’enfant, l’impact au niveau de l’intégrité physique et mentale et sans oublier, les impacts sur les habitudes de vie de l’enfant et sur son développement en général.

Postes vacants au CISSS

De nombreux postes en lien avec les services aux enfants souffrent de la pénurie de personnel au CISSS de la Côte-Nord. Il manque présentement trois orthophonistes sur 14, dix ergothérapeutes sur 42, deux psychoéducateurs sur neuf et 55 éducateurs sur 194.

« Le recrutement est difficile dans la région, mais aussi ailleurs au Québec », dit Pascal Paradis.

Bien que ces professionnels interviennent pour divers types de clientèle, cette pénurie de main-d’œuvre n’aide en rien à améliorer le développement des enfants de moins de 5 ans sur la Côte-Nord. Rappelons que la région fait piètre figure à ce chapitre comparativement au reste du Québec, selon la récente Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle.