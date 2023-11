Un sondage révèle un mécontentement généralisé à l’égard du gouvernement Trudeau

Près de deux Canadiens sur trois ont une mauvaise impression du premier ministre Justin Trudeau et la moitié d’entre eux souhaitent qu’il démissionne avant les prochaines élections, selon un nouveau sondage.

Alors que l’accessibilité financière, le logement et la dette publique figurent en tête des raisons pour lesquelles les gens souhaitent le départ de M. Trudeau, une personne interrogée sur cinq a déclaré qu’elle souhaitait qu’il démissionne tout simplement parce qu’elle est «lassée par lui».

Le sondage Léger pour La Presse Canadienne suggère un mécontentement généralisé à l’égard du gouvernement libéral sur tous les sujets, de l’accessibilité au logement et de l’inflation aux soins de santé, en passant par les dépenses gouvernementales et les changements climatiques.

Le sondage a été réalisé en ligne au Canada pendant trois jours le week-end dernier, et 1612 personnes y ont répondu. Bien que les résultats aient été statistiquement pondérés, il n’est pas possible de leur attribuer une marge d’erreur, car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme des échantillons véritablement aléatoires.

Ce résultat intervient après des mois de sondages défavorables pour M. Trudeau et les libéraux, qui viennent de franchir le huitième anniversaire de leur victoire électorale de 2015.

Au Canada, 30 % des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites du gouvernement de M. Trudeau, tandis que 63 % ont indiqué qu’elles ne l’étaient pas. Au Québec, ce sont 34 % des sondés qui ont affirmé être satisfaits du gouvernement et 61 % insatisfaits.

Une popularité variable pour Poilievre

M. Trudeau est largement devancé par le chef conservateur Pierre Poilievre sur la question de savoir qui serait le meilleur premier ministre, 27 % des personnes interrogées soutenant M. Poilievre contre 17 % pour M. Trudeau.

Davantage de Québécois continuent néanmoins de penser que Justin Trudeau ferait un meilleur premier ministre (19 %) que M. Poilievre (17 %). Il en est de même dans les provinces de l’Atlantique, où le chef libéral serait un meilleur premier ministre pour 23 % des répondants, alors que 18 % en pensent autant de M. Poilievre.

Au Canada, environ un tiers des personnes interrogées ont également déclaré avoir une impression positive de M. Poilievre (35 %) et de M. Trudeau (33 %). Mais 61 % des sondés ont déclaré avoir une impression négative de M. Trudeau, contre 45 % qui ont une impression négative de M. Poilievre. Au Québec, plus de la moitié (51 %) des personnes ont dit avoir une impression négative du chef conservateur.

M. Poilievre, député depuis près de 20 ans et chef du Parti conservateur depuis un peu plus d’un an, reste un inconnu pour certains Canadiens. Un sondé sur cinq a déclaré ne pas savoir s’il avait une impression positive ou négative de lui.

Selon le sondage, le Parti conservateur arriverait en tête (31 %) au Canada si les élections avaient lieu maintenant, mais ce ne serait pas le cas au Québec, où il serait crédité de 18 % des suffrages. Le Bloc québécois remporterait 26 % des voix, les libéraux 23 % et le NPD 10 % dans la Belle Province.

En ce qui concerne le chef du NPD, Jagmeet Singh, 43 % des personnes interrogées ont une opinion positive et 41 % une opinion négative, mais seulement 16 % d’entre elles ont déclaré qu’il ferait le meilleur premier ministre.

Logement et inflation

Plus de quatre répondants sur cinq ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de la façon dont M. Trudeau a traité la question du logement abordable, et trois sur quatre n’étaient pas satisfaits de la façon dont les libéraux ont traité la question de l’inflation et de la crise de l’accessibilité financière en général.

Près de trois personnes sur cinq ne sont pas satisfaites de la manière dont le gouvernement gère les changements climatiques, deux personnes sur trois ne sont pas satisfaites de sa gestion des finances publiques, et plus de la moitié n’apprécient pas la manière dont les libéraux gèrent les relations du Canada avec la Chine et l’Inde.

Près de 60 % des francophones partout au Canada ont également le sentiment que Justin Trudeau n’aide pas suffisamment pour la protection de la langue française.

La moitié des Canadiens interrogés ont affirmé que M. Trudeau devrait démissionner avant les prochaines élections. Un électeur libéral sur quatre a dit qu’il devrait démissionner. Seulement 28 % de l’ensemble des personnes interrogées ont déclaré qu’il devrait rester en poste.

Près de trois personnes sur quatre ont souligné qu’il était temps d’avoir un nouveau premier ministre parce que M. Trudeau est au pouvoir depuis trop longtemps, tandis que les deux tiers ont observé qu’ils ne pensaient pas qu’il avait une vision claire de l’avenir.

Un nouveau chef libéral influencerait le vote de plus d’un tiers des personnes interrogées qui ont rapporté avoir voté libéral par le passé, mais qui ne le feront plus avec M. Trudeau à la barre. Quelque 10 % des répondants ont dit qu’ils seraient très susceptibles de retourner vers les libéraux avec un nouveau chef en place, et 29 % ont dit qu’ils le feraient très probablement. Cependant, 61 % ne pensent pas qu’un nouveau chef puisse faire une différence dans leur décision.

Plus d’un partisan du NPD sur quatre a répondu qu’il changerait probablement son vote en faveur des libéraux pour tenter d’empêcher les conservateurs de gagner.