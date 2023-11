Un restaurant mexicain à Sept-Îles

Bonne nouvelle pour les amateurs de cuisine du monde. Un restaurant d’inspiration mexicaine verra le jour à Sept-Îles.

Angela Soto Cuevas et Assane Sakho sont derrière ce projet.

Originaire du Mexique, Mme Soto Cuevas en sera à une première expérience en restauration. Par contre, elle avait l’habitude de cuisiner des repas pour les entreprises, lorsqu’elle vivait au Mexique.

Pour M. Sakho, c’est tout le contraire. Il est déjà propriétaire du restaurant Chez Omer, à Sept-Îles.

Il chérissait depuis quelque temps l’idée d’ouvrir un deuxième restaurant, mais la bonne opportunité ne se présentait pas. Le tout a changé lorsque Angela Soto Cuevas l’a approché, en lui proposant ce projet de restaurant.

« On s’est rencontré et on a réalisé qu’on avait en tête le même projet. C’est là qu’on s’est dit qu’on pourrait joindre nos forces pour présenter quelque chose de bien. C’est même elle qui est venue avec l’idée de faire un restaurant mexicain. Une cuisine qu’elle maîtrise très bien, par ailleurs », indique Assane Sakho.

Il ajoute aussi que lui et Angela Soto Cuevas forment un duo qui se complète bien. Lui apporte l’expertise en restauration et elle, la connaissance de la cuisine mexicaine.

Le menu du futur restaurant sera composé de plats traditionnels mexicains comme des tacos.

Le nom du futur restaurant est déjà choisi. Il s’appellera : La Catrina.

Dynamiser la ville

Assane Sakho, ne doute aucunement du besoin pour plus de restaurants à Sept-Îles.

« Pour dynamiser une ville, ça prend des endroits où les gens peuvent sortir pour aller manger. De plus, un restaurant de cuisine mexicaine, ça va vraiment être unique à Sept-Îles », affirme-t-il.

Il estime qu’il y a de plus en plus de travailleurs qui sont originaires du Mexique à Sept-Îles et qu’il sera intéressant pour eux de retrouver un lieu qui s’inspire de leur culture.

Le décor et l’ambiance vont permettre d’amener les gens au Mexique, assurent les deux investigateurs du projet.

« On veut vraiment créer un lieu où les gens vont pouvoir se rassembler », conclut Mme Soto Cuevas.

Avenue Brochu

C’est dans l’édifice au 410 avenue Brochu, face au CLSC, que le futur restaurant sera aménagé. Les démarches pour obtenir les permis de la Ville afin d’amorcer la construction sont déjà en cours.

Des travaux majeurs devront être entrepris pour transformer l’édifice en restaurant. Il est trop tôt encore pour donner un échéancier pour l’ouverture, mais ils espèrent pouvoir le faire le plus rapidement possible.