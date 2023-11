Les députés voteront sur la motion conservatrice sur la tarification du carbone

Les députés voteront lundi sur une motion des conservateurs fédéraux demandant que la tarification du carbone soit supprimée pour toutes les formes de chauffage résidentiel, et pas seulement pour le mazout.

Le chef conservateur Pierre Poilievre affirme que l’exemption temporaire sur le mazout annoncée par le premier ministre Justin Trudeau le mois dernier est source de discorde.

M. Poilievre soutient que M. Trudeau se livre au favoritisme régional dans le but d’inverser les résultats atones des libéraux dans les sondages dans le Canada atlantique.

M. Trudeau affirme que le mazout est beaucoup plus cher à utiliser que le gaz naturel et qu’un nombre disproportionné de ménages du Canada atlantique utilisent encore du mazout et ont besoin de plus de temps pour remplacer leurs fournaises par des thermopompes électriques.

Les libéraux font valoir qu’il y a en fait plus de Canadiens à l’extérieur de la région de l’Atlantique qui utilisent du mazout résidentiel, mais que trois provinces de l’Atlantique ont adhéré à un programme visant à aider les utilisateurs de mazout à passer aux thermopompes électriques.

Les néo-démocrates prévoient voter en faveur de la motion de M. Poilievre après avoir échoué à amener les conservateurs à accepter une motion visant à supprimer la TPS sur toutes les sources de chauffage.