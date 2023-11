Journée de grève du Front commun à Sept-Îles

Plus de 7 000 travailleurs de la Côte-Nord manifestent devant les établissements scolaires, de la santé et des services sociaux. Cette première journée de grève n’est que le début d’une série d’actions prévues dans le cadre des négociations avec le gouvernement.

Partout au Québec, 420 000 travailleurs de l’État manifestent devant les établissements de santé, de services sociaux et scolaires.

« L’éducation, la santé et les services sociaux sont en grève en même temps aujourd’hui. On est en front commun pour la négociation de nos matières intersectorielles soit le salaire, le régime de retraite, les droits parentaux et les disparités régionales », explique Maude Fréchette de l’APTS.

« On demande 21 % d’augmentation salariale sur trois ans. actuellement le gouvernement nous offre 10,3 % sur cinq ans ce qui est quand même une différence assez significative », ajoute-t-elle.

Elle explique que l’inflation prévue pour les cinq prochaines années est de 18 % « donc on nous propose un appauvrissement ».

Le régime de retraite est aussi au coeur des revendications.

« On a une attaque frontale à notre régime de retraite actuellement », dénonce Mme Fréchette.

Une prime significative est demandée pour l’entièreté des régions éloignées ou pour les régions qui présentent un problème aigu d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre.

L’annonce du dépôt le 29 octobre de Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor, a été reçue « comme une claque en pleine face ».

Autres journées de grève

L’objectif est de s’entendre avec le gouvernement.

Toutefois, si les négociations perdurent, trois journées complètes consécutives de grève sont prévues du 21 au 23 novembre, et ce partout au Québec.

« Après ça, si ce n’est pas réglé, on part en grève générale illimitée », annonce Monica Chiasson, du syndicat de l’enseignement de la région du Fer.

« Arrêter tous les services publics du Québec pendant plusieurs jours, ça n’a pas de sens, ce n’est pas ça qu’on veut. On veut vraiment régler avant Noël », dit-elle.