Réjean Porlier réagit à la sortie de Mélanie Dorion : « je regrette quasiment de ne pas m’être présenté » 

« Je regrette quasiment de ne pas m’être présenté, je me dis que ça aurait fait un bon débat de fonds sur les choses », a lancé Réjean Porlier au Journal, en réaction à la missive publiée par la candidate Mélanie Dorion, dimanche matin, sur les réseaux sociaux. « Ce qui me dérange, ce n’est vraiment pas qu’elle ne m’aime pas et critique mes décisions, ce qui me dérange le plus, ce sont les bouts de mensonges qu’elle ajoute. »

Dimanche matin, la candidate à la mairie de Sept-Îles, Mélanie Dorion, a publié sur ses réseaux sociaux un texte intitulé « Montée de lait » dans lequel elle s’en prend vigoureusement à l’ex-maire Réjean Porlier et chroniqueur au Nord-Côtier, en critiquant son passage comme élu.

Dans ses propos, elle laisse notamment entendre que Réjean Porlier a critiqué le reste de son équipe, à l’époque où il était maire, sur leur manque de « formation et d’instruction ».

« Je n’ai jamais été là-dedans et ce n’est pas mon style non plus. Chacun y va avec le meilleur qu’il peut donner », a-t-il dit. « C’est malsain. Je n’ai aucun problème qu’elle critique ce que j’ai fait, mais il y a des mensonges dans ça, et ça, ça me dérange particulièrement ».

Mme Dorion reproche aussi à Réjean Porlier de s’être enrichi durant son passage à la mairie.

« J’ai quitté Hydro-Québec pour aller à la mairie et je n’avais pas fini d’accumuler mes années de pension. De toute manière, d’y aller avec une rétribution, je ne pense pas que ce soit un problème », a-t-il noté.

La candidate Mélanie Dorion accuse également Réjean Porlier de « l’attaquer depuis un an », de mener des « stratagèmes » pour la « piéger », de lui transmettre « des courriels accusateurs ».

« Qu’elle les publie les courriels. En réalité, on lui demandait de nous accompagner dans le projet de la coop et on avait l’impression qu’elle trouvait des arguments pour ne pas nous aider », a-t-il affirmé.

Concernant la critique de Mme Dorion voulant que l’ex-maire Porlier aspire « vers le bas tous les projets qu’il touche », ce dernier est aussi surpris.

« Ce serait bien qu’elle les nomme les projets que j’ai faits que j’ai tiré vers le bas. Qu’elle le dise ouvertement, parce que le projet sur lequel je travaille, c’est celui de coop d’alimentation [à Gallix ] et il va très bien, on prévoit une construction au printemps », a répliqué M. Porlier.

« Je ne me suis jamais prononcé sur qui je voterais et je ne le ferai pas, mais maintenant, j’ai au moins une personne pour laquelle je sais que je ne voterai pas », a-t-il conclu.