Démolition de deux bâtiments à Havre-Saint-Pierre

Annoncée il y a quelques semaines, la démolition des deux bâtiments appartenant anciennement au ministère des Ressources naturelles à Havre-Saint-Pierre est maintenant chose faite.

C’est le 1er novembre que la démolition a eu lieu.

La municipalité de Havre-Saint-Pierre a décidé de procéder à la démolition en raison de l’état d’insalubrité des bâtiments.

« On avait fait évaluer les bâtiments et il n’y avait rien à faire avec cela. S’ils avaient été le moindrement récupérables, on les aurait gardés, mais il faut vraiment les démolir », avait déclaré le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, en entrevue au Nord-Côtier dans les dernières semaines.

Concernant l’avenir du terrain, il n’y a pas de projet concret pour l’instant.