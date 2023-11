Transit Sept-Îles rénove 

Transit Sept-Îles se refait une beauté et apporte quelques modifications à ses installations, pour améliorer la qualité des services offerts à ses usagers.

Transit Sept-Îles aura maintenant un abri résistant aux intempéries pour son frigo communautaire.

« On va peut-être même pouvoir mettre deux frigos, donc ça va peut-être aider à avoir plus de nourriture », dit Valérie Santerre, directrice à Transit Sept-Îles.

Un agrandissement du portique permettra une meilleure confidentialité.

« On a fait un plus gros portique pour avoir un petit bureau », rapporte Mme Santerre.

« Pour que quand on a des demandes d’hébergement, on puisse rentrer dans le bureau pour être plus confidentiels », ajoute-t-elle.

Par le fait même, le revêtement extérieur sera changé. Le projet était prévu depuis longtemps, « c’est juste qu’on n’avait pas les sous pour le faire ». La somme nécessaire a été amassée, au fil du temps.

Les travaux réalisés par LG4 Architecte devraient être terminés avant Noël. Seul le service du frigo communautaire a été arrêté, le temps des travaux. Les autres services sont offerts normalement.

L’organisme a aussi comme projet d’installer des thermopompes pour l’été et l’hiver.

Les derniers travaux effectués à Transit Sept-Îles, au cours des dernières années, étaient à l’intérieur de l’établissement pour refaire la cuisine et la salle de bain.

L’organisme, qui compte six chambres et douze lits, aide chaque année plus de 200 personnes dans le besoin, distribue plus de 7 000 repas et héberge 3 600 nuits.