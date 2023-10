(Photos) Portrait du nouvel aréna de Sept-Îles

La population septilienne a maintenant un avant-goût de ce qu’aura l’air le futur aréna projeté si tout le financement est reçu.

Après un an de travail, la firme Lemay – Architecture et Design et son associé principal, le natif de Sept-Îles, Jean-François Gagnon, ont présenté le portrait du projet.

La firme a dû refaire ses devoirs en cours de route pour s’adapter au contexte économique.

« On a optimisé le projet à tous les niveaux, sans réduire la qualité et le confort. C’était immuable. Ce fut de la gymnastique. Il y a eu beaucoup de décisions techniques, mais au niveau de l’architecture, c’est la même qu’au départ. Je suis fier qu’on ait été persévérant dans le projet. On a trouvé des solutions pour avancer, pour surmonter les obstacles », a-t-il dit.

M. Gagnon voit un repère dans la ville pour le nouvel aréna, qu’il a qualifié de contemporain avec le bois, l’aluminium et l’acier pour la structure extérieure, « caractère du territoire ».

Une esplanade s’arrimera avec l’aréna Guy-Carbonneau « pour accueillir les gens », a-t-il dit. La clôture logeant le boulevard Laure ne fera plus partie du paysage. « C’est un projet qui s’étend à l’extérieur de ses limites , l’a décrit Jean-François Gagnon.

Fébrile pour cette journée, il a été émotif en repensant à l’aréna Conrad-Parent, son Palais des Sports du temps, « un lieu de saine rivalité », mais aussi par la présence de sa mère, Joanne Roy, dans l’audience, une grande bénévole au hockey.

Nouvel aréna en bref

– Glace de dimensions LNH / (85 pi x 200 pi) (Aréna Conrad-Parent : 85 pi x 183) – Dimension plus sécuritaire pour la pratique du patinage artisitique

– Capacité d’accueil : environ 1 800 places, dont 1 500 places assises (estrades sur l’ensemble du périmètre)

– Accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite afin d’accéder facilement aux gradins, à la patinoire et aux vestiaires

– Coursive (corridor autour des estrades) élargie (8 pieds dans sa partie la plus large) autour de la patinoire pour permettre les activités de marche ou de course intérieure

– Aire de restauration avec vue sur la patinoire

– Chambres de joueurs répondant aux nouveaux standards de Hockey Canada (mur écran pour l’entrée dans les vestiaires, cabine pour les douches, vestiaire féminin, chambre des entraîneurs, …)

– Espaces de bureaux pour les organismes, salles de réunion, espace d’entreposage, galerie de presse, vitrine des célébrités

– Possible utilisation 12 mois par année