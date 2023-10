Nouvel aréna à Sept-Îles : un projet de 56,6M$

Le coût du nouvel aréna de Sept-Îles est désormais estimé à 56,6M$. C’est ce qu’a révélé la Ville lors du dévoilement des plans de l’édifice qui viendra remplacer l’aréna Conrad-Parent jugé désuet.

Cette somme de 56,6M$ comprend le coût de construction (49,4M$), la surveillance des travaux (965 000$), les frais de financement (3,7M$) et les taxes (2,5M$).

Pour financer le projet, la Ville déposera une demande d’aide financière de 20M$ auprès du ministère de l’Éducation. La date limite pour déposée est le 5 décembre. La réponse gouvernementale devrait être connue en juin 2024.

La directrice générale de la municipalité, Catherine Lauzon, en poste depuis deux semaines, a rappelé que les coûts ont explosé partout, que ce soit en raison du manque de main-d’oeuvre, de l’inflation ou des prix des matériaux.

« C’est le coût le plus réaliste possible. »

La Ville proposera un plan de visibilité et de commandite aux entreprises et partenaires du milieu afin d’aller chercher 5M$. « La contribution de tout le monde sera mise à profit », a mentionné Mme Lauzon.

Elle soutient que cette infrastructure sportive se veut un argument pour les entreprises afin d’attirer et de garder les employés. « C’est un projet qui donne tout son sens à la devise, Fièrement Sept-Îles. »

Le vice-chef d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, Kenny Regis, a indiqué que la participation financière du conseil de bande n’est pas écartée.

Vue sur le boulevard

Le nouvel aréna sera construit derrière l’actuel. Cela permettra de continuer d’utiliser l’aréna Conrad-Parent durant les travaux.

Le bâtiment pourra accueillir 1 800 personnes (1 500 places assises). On y retrouvera des espaces à bureau pour les organismes et une aire de restauration. Une coursive élargie autour de la patinoire permettra des activités de marche ou de course.

Le nouvel aréna sera relié à l’aréna Guy-Carbonneau.

Le projet a été conçu par l’architecte originaire de Sept-Îles, Jean-François Gagnon.

Pour ce qui est de l’échéancier, la Ville espère amorcer les travaux en avril 2025. Ils dureront entre 15 et 18 mois. La démolition de l’aréna Conrad-Parent est prévue à l’automne 2026. Elle se fera de façon sélective, pour valoriser les matériaux récupérables. La démolition occupe 685 000$ des coûts totaux.

– Avec Sylvain Turcotte