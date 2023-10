Un nouvel aréna nécessaire et au minimum des besoins

La présentation du projet de nouvel aréna était fort attendue par les Septiliens, mais aussi par les différents services de la Ville de Sept-Îles.

La directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier, a fait savoir que le nouveau projet répond au minimum des besoins.

« Je ne suis pas là pour prétendre qu’on répond aux besoins de tous avec le projet. Ça fait dix ans qu’on se fait refuser (demande financière), mais là il est minuit moins une. Pour avoir une chance, on a été au strict minimum, en rendant les lieux conformes, universels et sécuritaires », a-t-elle dit.

Il n’était pas question pour la municipalité d’aller sous la capacité d’accueil actuelle de l’aréna Conrad-Parent.

Aréna critique

Chaque nouvelle saison sur la glace de l’aréna Conrad-Parent devient de plus en plus difficile à commencer, a-t-elle ajouté, évoquant les problèmes du système de réfrigération, mais aussi de tuyauteries et d’humidité.

« La glace devient molle et n’est pas de bonne qualité ».

La Ville travaille pour des plans B advenant des bris. Elle est en soumission pour un tapis réfrigérant, permettant ainsi aux sports de glace de reprendre leurs activités plus rapidement. « On sait que deux glaces, c’est le minimum à Sept-Îles, en perdre une, ce serait critique. »

Une étude de 2021 avait démontré que la rénovation de l’aréna Conrad-Parent est difficilement envisageable tant au niveau de l’ingénierie que de l’architecture.

« Le nouveau projet permettra d’accueillir des événements d’envergure, que ce soit sportif, culturel ou communautaire. C’est une construction nécessaire et porteuse pour l’avenir », a souligné la mairesse suppléante, Guylaine Lejeune.

Projet bien reçu

Parmi les personnes présentes dans l’audience, regroupant des gens des organisations sportives et des utilisateurs de l’aréna, il y avait Nylan Bouchard, joueur de hockey et membre de l’organisation de la formation Senior AA de Sept-Îles.

Il s’est dit satisfait par la présentation et le déroulement des choses. « Je m’attendais au pire. Ils ont gardé la même assistance », a-t-il dit, craignant de voir la capacité d’accueil à la baisse.

M. Bouchard trouve le projet moderne « et il va répondre aux exigences. Le projet doit être porté dans les délais, on ne peut pas attendre une minute de plus. C’est critique l’aréna Conrad-Parent. On a la crainte de perdre l’aréna, mais la Ville a un plan B qui est prêt », a-t-il exprimé.

Le Tournoi de volleyball Orange Alouette profite aussi de l’aréna Conrad-Parent en mai. Son président Jeannot Vich a fait savoir qu’il est important que son organisation puisse être capable d’utiliser le nouvel aréna à toutes les sauces pour l’événement, tant pour l’aspect sportif que culturel. La nouvelle surface devrait avoir des ancrages pour les terrains de volleyball.

« Ce qui est bien avec le projet, c’est l’accessibilité et que c’est au goût du jour », a-t-il dit.

Pour le directeur général de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, Mathieu Brien, « le projet est essentiel pour le maintien de nos activités et de notre concentration hockey. C’est un incontournable pour la clientèle sportive qu’on a et qu’il y a à Sept-Îles », a-t-il fait savoir, conscient des enjeux financiers et administratifs. « Le projet est super beau et on est fier de s’associer à ça. M. Gagnon (Jean-François, associé principal de la firme Lemay – Architecture et Design) a fait un travail exemplaire. »

La Ville de Sept-Îles veut le plus d’appuis possibles pour sa demande au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.