Senior AA : Un mixte de jeunes et de vétérans pour les Marchands de Havre-Saint-Pierre

La formation des Marchands de Havre-Saint-Pierre misera sur l’expérience acquise par ses jeunes l’an dernier pour la saison 2023-2024 de la Ligue de hockey Senior AA, qui s’ouvre cette fin de semaine.

« On a une jeune équipe, mais avec des joueurs qui ont l’expérience de l’an passé. Ça va faire une différence pour nous », a mentionné l’entraîneur-chef, Luc Picard.

Quelques vétérans font aussi partie du noyau, notamment Dany Lebrun et Patrick Jomphe, qui aura comme second devant les buts, Christopher Jomphe. Le cerbère numéro un des Marchands avait dû rater les trois premiers matchs l’an dernier. « Il est en forme », a assuré le coach.

« On a aussi des vétérans pour nous dépanner, qui seront encore là, pour le plus de matchs possible », a indiqué l’entraîneur de la formation cayenne. Il mise d’ailleurs sur Marc-Antoine Jomphe à la ligne bleue, pour pallier la perte de Johney Cormier. Keven Cloutier, qui a disputé quelques parties lors de la dernière saison, aura aussi un rôle à jouer au sein de la brigade défensive. « J’essaie de convaincre d’autres anciens », a ajouté l’entraîneur, qui se garde quelques places pour des nouveaux afin de les préparer pour le futur.

Pour que le succès soit au rendez-vous, les joueurs des Marchands devront travailler durant trois périodes.

Le pilote de l’équipe de Havre-Saint-Pierre s’attend d’ailleurs à un bon test pour le premier match, samedi, avec la visite des nouveaux venus dans la Ligue, les Pionniers CFL de Baie-Comeau. « Il y a des gars qu’on connaît. Ce sera un bon défi de commencer contre eux autres. »

Luc Picard souhaite surtout que sa troupe soit épargnée par les blessures, ce qui ne fut pas le cas l’an dernier. « Sinon, c’est dur de travailler une chimie d’équipe quand tu dois fouiller chaque semaine pour des joueurs. »