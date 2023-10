Senior AA : Les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles sont plus expérimentés

(ST) Le portrait des Basques – Groupe Olivier n’a pas trop changé, aux dires de l’entraîneur de la formation Senior AA de Sept-Îles, François Boudreault, mais elle est encore plus aguerrie.

Sans vouloir avancer de noms sur les nouveaux venus, l’entraîneur parle d’une formation avec plus de bagages d’expérience, acquis avec la dernière saison. « On a sensiblement la même équipe, il n’y a pas de gros changements, la base est la même. »

« Les anciens ont pris de l’expérience. Ce ne sera plus de l’inconnu. Les jeunes sont énergiques. Tout le monde va avoir upgradé, même moi, comme entraîneur. Ça va faire en sorte qu’on va être meilleur sans que les éléments aient beaucoup changé. »

François Boudreault a aussi indiqué que le stress sera moins là et que sa troupe devrait connaître un meilleur début de saison que l’an dernier. « On est habitué. On ne sera pas shaké de jouer devant 1 800 personnes. On va starter au jour 1 et non en retard. »

Les Basques ouvriront leur saison au Complexe récréatif et culturel face aux Gaulois. Le pilote se dit motivé de débuter la saison à Port-Cartier.

« La dernière fois qu’on a perdu, c’est là. C’est une grosse source de motivation », a dit François Boudreault. Il s’attend même à être hué. « Quand ils verront que ça ne me fait rien, ils vont arrêter. » Il ne se sentira plus comme à la maison, lui qui a enseigné quelques années au Centre Éducatif L’Abri, école à même le Complexe récréatif et culturel.

Bref, il dit que ses joueurs sont prêts et qu’ils ont hâte. « On est confiant et on va être dur à battre. » L’entraîneur-chef du club Senior AA de Sept-Îles aura les mêmes acolytes derrière le banc avec Mélodie Bouchard, Marcel Le Boulaire et Jimmy Fequet.