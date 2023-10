Senior AA : Les Gaulois de Port-Cartier demeurent terre à terre

Oui son équipe est championne en titre, mais l’entraîneur des Gaulois de Port-Cartier, Michel Losier, place sa troupe au même pied d’égalité que les trois autres formations de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

Les Gaulois amorceront la défense de leur titre ce samedi, avec le coup d’envoi de la saison 2023-2024.

« On n’a pas de pression. On va jouer game par game. L’an passé, c’était serré. On va là pour gagner, mais on ne se voit pas en haut de tout le monde, pas au-dessus de nos affaires », assure Michel Losier.

L’entraîneur-chef des Gaulois misera sur le même noyau de joueurs, auquel se sont ajoutées deux recrues en Félix Beaulieu et Raphaël Berthelot, et deux anciens, Sylvain Watt et Maxim Deroy. Ce dernier a raté la dernière campagne, en raison d’une blessure. « On n’a pas perdu de joueurs », indique-t-il, s’avançant en disant que son équipe était meilleure que celle de l’an passé. « La plupart de nos joueurs sont dans la fin vingtaine, début trentaine. »

Il a mentionné que ses gars étaient en forme et qu’ils s’étaient entraînés ensemble cet été. « Ils ont aussi commencé à jouer dans la ligue ici (Port-Cartier). »

L’entraîneur a hâte que la saison commence. Port-Cartier accueillera les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, ses rivaux de la dernière finale, pour son premier match.Derrière le banc, Michel Losier sera secondé par Alain Desrosiers, Steeve Gauthier ainsi que Martin Pouliot, qui s’ajoute au personnel.