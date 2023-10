Michael Sabia s’arrête à Pessamit

Le nouveau président-directeur général d’Hydro-Québec s’est arrêté sur la Côte-Nord dont à Pessamit, afin de rencontrer les membres du conseil de bande ainsi que trois aînés de la communauté la semaine dernière.

« Il est venu faire une visite de courtoisie puisqu’il fait le tour des communautés », a précisé par téléphone Marielle Vachon, cheffe du conseil de bande de Pessamit.

Accompagné par plusieurs dirigeants d’Hydro-Québec, dont la vice-présidente, Julie Boucher, le haut dirigeant, en fonction depuis le 1er août, n’aurait pas été réalisée cette visite de courtoisie pour affaires. « Il n’y a eu aucun engagement de sa part », a souligné la cheffe de la communauté innue.

Selon deux sources, M. Sabia aurait participé à un dîner avec le conseil de bande de Pessamit ainsi que les trois aînés présents et le groupe aurait pris part à une visite aux abords de la rivière Betsiamites.

Le journal Le Manic a demandé au bureau des communications d’Hydro-Québec plus d’informations concernant les visites du PDG en terre nord-côtière. Au moment d’écrire ces lignes, notre demande était restée lettre morte.

Notons que le PDG d’Hydro-Québec, M. Sabia, ainsi que le premier ministre du Québec François Legault, accompagné de son ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, ont inauguré le complexe hydroélectrique de La Romaine, situé au nord d’Havre-Saint-Pierre, le lendemain de son passage à Pessamit.

Une lettre pour souligner le litige

Au même moment de sa visite à Pessamit, Me François Boulianne, avocat de René Rock, Réginald Rock, Richard Hervieux et John Rock, membres de la Première Nation de Pessamit, a fait parvenir une lettre à Michael Sabia concernant le litige entre le conseil de bande et les quatre membres de la communauté à l’égard des droits ancestraux.

Dans la lettre en question, dont Le Manic a obtenu copie, il est inscrit que « selon les informations qui nous ont été transmises, des projets hydroélectriques, éoliens ou autres, sont actuellement projetés sur le Nitassinan », faisant référence notamment au projet d’un parc éolien de 300 mégawatts à la Rivière-aux-Outardes.

Hydro-Québec a refusé de commenter et de donner suite à notre demande d’entrevue concernant cette lettre et ce litige.

Photo

Première rangée de gauche à droite :

M. Joseph-Louis Vachon, ainé de la communauté, Mme Cécile Bacon, ainée de la communauté et M. Edgar St-Onge, ainé de la communauté.

Deuxième rangée de gauche à droite :

M. Mathieu Boucher, direction des relations autochtones HQ, Mme Suzanne Charland, vice-cheffe, Mme Julie Boucher, vice-présidente HQ, Mme Hélène Giguère, responsable des relations continues avec Pessamit, Mme Christine Vallée, vice-cheffe, M. Michael Sabia, PDG HQ, Mme Christiane Riverin, vice-cheffe, Mme Marielle Vachon, cheffe, M. Jérôme Bacon-St-Onge, vice-chef et Mme Marie-Pier Bacon, vice-cheffe.