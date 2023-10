H2 Green Steel en discussions avec Québec et des joueurs de la Côte-Nord

L’entreprise suédoise H2 Green Steel confirme qu’une lettre d’intention est en place entre elle et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN), avec qui elle négocie dans le but d’installer un complexe de transformation d’acier vert sur ses terrains vacants.

Le projet de H2 Green Steel à Sept-Îles créerait 1 200 emplois indirects et 500 emplois directs.

Questionnée par le Nord-Côtier, H2 Green Steel n’a pas voulu commenter davantage les termes de l’accord établi avec la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

« Le projet est encore à ses débuts », a indiqué Karin Hallstan, responsable des relations publiques chez H2 Green Steel.

La question du bloc énergétique est cruciale pour la suite des choses. Il faudra autant de mégawatts pour faire fonctionner un complexe de transformation de l’acier vert comme celui visé par le suédois, que pour faire fonctionner une aluminerie.

« Toute implantation future de H2 Green Steel, au Canada, ou ailleurs, dépendra de l’obtention d’un bloc de puissance. Alors oui, le projet a besoin d’un bloc d’hydroélectricité suffisant pour aller de l’avant », a affirmé Mme Hallstan. « Il faut également les permis environnementaux, une acceptabilité sociale et un certain nombre de conditions préalables typiques pour de tels projets qu’il faut encore obtenir », a-t-elle ajouté.

H2 Green Steel a soumis sa demande énergétique au gouvernement du Québec.

« Nous avons depuis tenu quelques discussions à propos des progrès que nous avons faits et des différents partenaires que nous pourrions inviter dans le projet », a révélé Mme Hallstan. « Des discussions ont eu lieu avec le gouvernement du Québec, mais également avec plusieurs autres intervenants tous aussi importants pour réaliser le meilleur projet possible », a-t-elle précisé.

Comme le projet aura besoin de minerai de fer, H2 Green Steel a approché les producteurs locaux. Elle dit être « à différents stades de discussions avec tous les acteurs présents de la région ».

L’entreprise en est à compléter son étude socio-économique.

Énergie demandée

À savoir si Québec donnera l’énergie demandée à H2 Green Steel, le cabinet du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a indiqué au Nord-Côtier que le projet n’avait pas encore été analysé par le Ministère.

« Nous comprenons l’importance de développer des technologies de décarbonation dans le secteur de l’acier. Ce projet, combiné au fer de haute pureté dont dispose le Québec, pourrait contribuer à cet objectif », a commenté le cabinet.

Dans la dernière année, les dirigeants de H2 Green Steel sont venus à Sept-Îles faire du repérage. Ils ont rencontré plusieurs joueurs du milieu, dont le Port de Sept-Îles. Développement économique Sept-Îles est présentement en mission en Suède, à la rencontre des dirigeants de H2 Green Steel et des gens de la ville de Boden, où l’aciériste souhaite ouvrir d’ici 2025 un complexe similaire à celui qu’il veut installer sur la Côte-Nord.