Le Drakkar sonne la charge en 3e période

Une poussée de quatre buts en troisième période a permis au Drakkar de se sauver avec une brillante conquête de 5-2, vendredi soir, sur les Islanders de Charlottetown.

Victorieux dans un cinquième match en six depuis le début du calendrier, les meneurs au cumulatif de la LHJMQ ont poursuivi sur leur belle lancée devant les 1910 amateurs présents au centre Henry-Leonard.

Les locaux sont véritablement passés à l’action au dernier tiers et ont profité de l’indiscipline des visiteurs pour rompre une égalité de 1-1 et orchestrer ce triomphe convaincant.

L’attaquant Raoul Boilard (son 4e) a enfilé le deuxième but des siens en avantage numérique avant de voir la recrue Jabez Seymour soulever la foule avec son tout premier but en carrière dans le réseau québécois.

Première étoile de la rencontre, le défenseur Niks Fenenko a également participé la fête avec un doublé. L’habile numéro 21 a disputé un excellent match et ce, dans les deux sens de la patinoire.

« C’est vrai qu’il (Fenenko) a débuté la saison plus lentement. C’est un vétéran et nous sommes très exigeant envers lui. Ce soir, il a été dominant avec sa vitesse et il a pris les choses en mains comme on s’attend de le voir faire , a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Meilleur match

Après un début de rencontre plus serré, les joueurs du Drakkar ont retrouvé un meilleur rythme en deuxième période et cela s’est poursuivi au dernier engagement.

« La première période était comme une partie d’échecs. Charlottetown se défend très bien à cinq contre cinq, mais les gars ont su s’ajuster pour ensuite retrouver leurs repères. »

Tout en soulignant le succès de son jeu de puissance, l’entraîneur-chef a fort apprécié la performance globale de sa troupe. « Collectivement, il s’agit de notre meilleur match de la saison et ce, à tous les points de vue. Nous avons vraiment bien joué en équipe », a ajouté le dirigeant avec satisfaction.

En vitesse

Auteur du premier filet de la partie, le défenseur Julien Lanthier a complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont largement dominé (32-16) au chapitre des tirs au but. Michael Horth (son 6e en 6 parties) et Alexis Jacques ont sonné la riposte des perdants.

Un bris d’une baie vitrée durant la période d’échauffement a retardé le début de la partie d’une vingtaine de minutes…Le Drakkar prendra la direction de l’Outaouais, samedi, afin de livrer un programme double aux Olympiques de Gatineau, dimanche et lundi.