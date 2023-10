Un manque de végétation pour les bâtiments commerciaux à Sept-Îles

Il manque de végétation et d’aménagement paysager devant plusieurs bâtiments commerciaux, constate la Société d’horticulture de Sept-Îles.

« Là où il y a une grosse lacune, c’est vraiment au niveau des commerces. Il y a un gros manque au niveau des aménagements paysagers et c’est généralisé », affirme Marie-Ève Desrosiers, présidente de la Société d’horticulture de Sept-Îles.

Le constat est similaire pour Guy Berthe, conseiller municipal à la Ville de Sept-Îles. Il affirme que dans le cadre du concours Sept-Îles Plus vert, qui vise à promouvoir l’horticulture ornementale et l’embellissement, il y a des difficultés à trouver des endroits à juger.

Pour améliorer la situation, la Société d’horticulture a pour stratégie de produire un document, qui visera à inciter les gens, en particulier les commerces, à verdir.

« On veut expliquer que ça ne prend pas un effort surhumain pour faire un aménagement paysager. Ça peut passer par des bacs de jardinage, ou des boîtes à fleurs annuelles », souligne Marie-Ève Desrosiers.

« On veut outiller les gens. On sait que ça peut représenter des coûts financiers, mais on veut démontrer aux gens que verdir est accessible. Il peut y avoir différentes sortes d’aménagement paysager », dit-elle.

Parcs municipaux

Pour ce qui est de la municipalité, Mme Desrosiers salue le travail des employés municipaux pour l’entretien des aménagements paysagers. Elle soutient toutefois que des améliorations pourraient être faites, dans certains parcs municipaux.

Elle pense que la plantation d’arbres et de vivaces améliorait le tout. La Ville de Sept-Îles procède présentement à l’élaboration de son plan directeur des parcs et des espaces verts. Le conseiller Berthe croit que cet exercice permettra à la municipalité de cibler ses efforts et ses moyens, pour améliorer l’apparence des parcs.