Escale annulée du Queen Mary 2 : des artisans déçus

La déception était présente parmi les artisans sous le chapiteau des croisières à Sept-Îles à la suite de l’annulation de l’escale du Queen Mary 2.

Plusieurs s’entendaient pour dire que le Queen Mary 2 a la réputation d’être un des meilleurs navires pour faires des affaires. Le grand nombre de passagers qu’il transporte est en cause. Ce sont 2 600 passagers qui étaient attendus à Sept-Îles.

« C’est dommage d’avoir perdu cette visite. Cela aurait été une bonne journée pour nous tous », affirme Colette Saint-Laurent, qui confectionne des bijoux. Elle reste tout de même optimiste parce que le navire reviendra l’an prochain.

Il y avait également de la déception pour Hélène Fournier qui fabrique des produits à base de fourrure. Elle en est à une première année à vendre des produits aux croisiéristes.

« Tout le monde nous disait que lorsque le Queen Mary 2 vient à Sept-Îles, les croisiéristes achètent beaucoup. C’était donc décevant de le voir reculer et partir de Sept-Îles », dit-elle.

De son côté, Karen Pagé, la propriétaire de Sublime-moi, malgré la déception, affirme comprendre la décision du Queen Mary 2.

« C’est une petite déception , mais pour leur sécurité, je comprends pourquoi il décide de ne pas accoster », dit-elle. Elle ajoute que les artisans pourront se reprendre cette semaine avec la visite d’autres navires de croisière à Sept-Îles.

Le MS Europa (4 octobre), le MS Arcadia (5 octobre) et le Jewel of the Seas (6 octobre) sont attendus à Sept-Îles cette semaine

Malgré l’absence du Queen Mary 2, Destination Sept-Îles Nakauinanu a décidé d’ouvrir au public le chapiteau des croisières pour que les gens viennent voir les artisans en cette journée du 3 octobre. Il s’agissait de la première fois qu’on ouvrait le chapiteau sans qu’il y ait un navire de croisière. Suzanne Cassista, Cheffe d’escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu, ne ferme pas la porte à ce que ce type d’initiative se reproduise dans le futur.