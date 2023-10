Rencontre manquée avec le Queen Mary 2 : on se revoit en 2024, dit Mylène Paquette

La déception était grande pour Mylène Paquette qui n’a pu monter à bord du Queen Mary 2 le 3 octobre à Sept-Îles et ainsi commémorer les 10 ans de sa célèbre rencontre avec le paquebot.

Le vent a empêché le navire de 345 mètres de long de pouvoir accoster.

« J’étais très déçu et ça m’a fait de la peine, mais ce n’est qu’un rendez-vous reporté. Je vais revenir l’an prochain, je vous le promets », affirme Mme Paquette.

Elle trouve une certaine ironie avec la météo qui a encore eu un impact sur sa relation avec le paquebot. En 2013, lors de sa traversée, c’est en raison de l’ouragan Humberto et les dommages qu’il avait causés au Hermel, que le Queen Mary s’était déplacé pour aller rejoindre Mylène Paquette et lui remettre des ballots étanches. Comme elle le résume, en 2013 c’est un ouragan qui lui a amené le Queen Mary 2 et aujourd’hui c’est le vent qui l’empêche de rencontrer le navire.

Hermel

Même si elle n’a pas pu monter à bord du Queen Mary, elle a pu renouer avec le Hermel. Son bateau est exposé dans le club nautique de Sept-Îles.

L’événement fut particulièrement émotif pour Mylène parce qu’elle a pu présenter l’embarcation pour la première fois à ses deux jeunes enfants.

« Mon petit bonhomme de quatre ans a pu monter à bord. Il sentait que c’était solennel. Je pense qu’il a compris un peu ce que j’ai fait [la traversée de l’océan Atlantique, seule à la rame] en regardant les images du livre et les vidéos qu’il y a », dit-elle.