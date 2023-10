Rencontre avec le Queen Mary 2 : le moment le plus émotif de la vie de Mylène Paquette

10 ans après avoir traversé l’océan l’Atlantique, seule, à la rame, Mylène Paquette est de passage à Sept-Îles pour souligner l’événement. L’ultime moment de cette journée devait être une rencontre avec le Queen Mary 2 qui toutefois du être annulée, le navire n’arrivant pas à accoster à cause des forts vents.

Pour elle, il était impensable de manquer cet événement.

« Ça faisait longtemps que je n’étais pas venu à Sept-Îles, donc j’avais hâte de savoir quand le Queen Mary 2 allait revenir à Sept-Îles. Je trouve fascinant que cette visite tombe presque 10 ans jour pour jour après notre rencontre sur l’océan», raconte Mme Paquette en entrevue au Nord-Côtier, avant que le navire annule son arrêt à Sept-Îles.

Le 27 septembre 2013, après 83 jours en mer sans voir aucun être humain, à bord du Hermel, elle rencontre le Queen Mary 2 et ses quelque 6 300 passagers.

« C’est incroyable ce moment. C’est encore aujourd’hui le moment le plus émouvant de toute ma vie », dit-elle sans hésitation.

À ce moment dans l’expédition, elle vient d’affronter l’ouragan Humberto avec ses vagues de quatre mètres et elle se prépare à affronter une autre tempête. C’est donc entre ses deux événements que le Queen Mary 2 modifiera sa route pour croiser Mylène Paquette.

Lors de cette visite de courtoisie, les membres d’équipage remettront quelques sucreries, du café et du chocolat à Mylène.

Ce qui a suivi cette visite du «dernier transatlantique» fut une véritable vague d’amour. Cet événement a attiré l’attention des médias des deux côtés de l’Atlantique.

Le Hermel

Acquis par le Port de Sept-Îles, le Hermel est toujours ici et il est possible d’aller le visiter à la marina. Mylène Paquette se réjouit que son navire soit à la vue de tous et que son histoire continu d’être raconté aux visiteurs.

« C’est incroyable que 10 ans plus tard, il y ait des gens qui m’écrivent encore pour me demander où est situé le Hermel ou qui me disent qu’ils sont allés le voir »,affirme Mylène. Elle ajoute qu’elle trouve approprié que son navire soit situé dans une ville où l’activité maritime est omniprésente.

Un Balado

Dans le cadre du 10e anniversaire de sa traversée, Mylène Paquette lancera un balado le 12 novembre se nommant Méandres (Les dessous d’une traversée). Il contient des extraits inédits de l’équipe au sol et des difficultés que Mylène Paquette a dû affronter.