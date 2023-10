Du boulot pour améliorer l’architecture et l’urbanisme à Sept-Îles

Il n’y a pas que la végétation qui pourrait être améliorée à Sept-Îles, l’architecture des bâtiments et l’urbanisme est à travailler.

Ce point est soulevé par le conseiller du district du Vieux-Quai, Guy Berthe, qui croît que plusieurs améliorations pourraient être réalisées, en particulier dans le bas de la Ville. Le tout serait bénéfique pour le bien de la municipalité.

« Plus on a des espaces qui sont beaux et attractifs, plus on amène un goût de vivre et de partager notre ville », lance-t-il.

Parmi les éléments qui seraient à améliorer, le conseiller cite les murs d’édifices qui sont dépourvus de fenêtres. Il suggère la présence d’une fresque, ou l’installation de photos sur les murs pour améliorer l’apparence.

Une meilleure intégration

« À l’heure actuelle, il y a beaucoup d’interventions qui ont été faites sans considérer ce qui est autour. Quand on construit un bâtiment, c’est important de s’intégrer au paysage et au patrimoine », estime Caroline Girard, architecte pour BLGA à Sept-Îles.

En général, l’architecture à Sept-Îles est principalement minimaliste et est surtout collée au style industriel. Il y a donc place à amélioration.

Elle ajoute que pour rendre Sept-Îles plus attrayante, il ne faut pas seulement s’arrêter à l’architecture d’un bâtiment. Il faut travailler à l’intégration des bâtiments, pour créer un milieu qui sera attirant et où les gens voudront se promener.

« On ne peut pas arriver et sauver la face de la ville, seulement en faisant un maquillage de bâtiment un à la fois. Il faudra vraiment s’attarder sur les ambiances, les relations entre les bâtiments. Savoir comment on va passer de notre voiture à franchir la porte d’un bâtiment », explique-t-elle. Elle ajoute que c’est en créant des lieux et secteurs attirants, que les gens viendront et par la suite, que les investissements suivront pour améliorer l’architecture des bâtiments des alentours.

Si on prend en exemple le secteur du Vieux-Quai, qui est un lieu fréquenté par les touristes et les citoyens, plusieurs choses peuvent être faites.

« Dans le bas de la ville, c’est certain qu’il y a la mer à proximité, mais elle est pratiquement masquée par des bâtiments le long de la rue Arnaud. On a commencé à faire des percées avec le parc du Vieux-Quai, ce qui est super intéressant, mais il faudrait encore créer de nouvelles perspectives sur la mer », explique Mme Girard. Elle ajoute qu’il faut donner de la place aux piétons, comme sur la partie de la rue Arnaud qui est un sens unique.

Mme Girard estime qu’il y a de plus en plus d’intérêt de la part des Septiliens pour l’architecture et le patrimoine bâti, ce qui est un bon signe pour le futur de la municipalité.