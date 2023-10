Commission Viens : des recommandations toujours en suspens, déplore le protecteur du citoyen

Un premier rapport de suivi de la Commission d’enquête Viens sur les relations entre les Autochtones et les services publics au Québec démontre que les pouvoirs publics n’ont pas de stratégie globale pour mettre en œuvre toutes les recommandations et que des réformes urgentes se font toujours attendre.

La Commission Viens a été instaurée par le gouvernement du Québec en 2016, à la suite d’allégations d’abus policiers à l’endroit de femmes autochtones de Val-d’Or. Le rapport final de la Commission Viens a été publié le 30 septembre 2019. Il contenait 142 appels à l’action.

Le protecteur du citoyen, Marc-André Dowd, a rendu public son premier rapport de suivi de ces recommandations, mercredi. Il conclut que « des efforts » ont été déployés par les autorités gouvernementales pour améliorer les relations des Premières Nations et des Inuits avec les services publics, mais que de nombreuses priorités demeurent en suspens.

« Je suis conscient de l’ampleur des changements nécessaires et certains mettront plus de temps à se concrétiser vu l’importance des enjeux », note-il d’emblée. « Toutefois, je constate que les initiatives demeurent morcelées, que les progrès sur des réformes urgentes se font attendre et, pour ne citer qu’un exemple, que la surreprésentation persistante des enfants autochtones en protection de la jeunesse est loin de donner lieu aux correctifs qui s’imposent. Ce sont des priorités à prendre à bras-le-corps et sans délai », poursuit-il.

Parmi les priorités toujours à concrétiser, le protecteur du citoyen soulève notamment l’élaboration d’une stratégie pour combler les besoins de logement en milieu autochtone et abolir toutes formes de discrimination des Premières Nations et des Inuits dans les services de santé et services sociaux.

Dans le cadre de ses travaux, la Commission Viens s’était arrêtée sur la Côte-Nord, pour entendre les témoignages de membres des communautés innues de la région.