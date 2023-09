Le Drakkar l’échappe, l’Océanic se venge

L’Océanic de Rimouski a savouré une douce revanche, samedi après-midi, quand il a renversé le Drakkar par le pointage de 6-5, en prolongation, devant une foule de 1 945 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Accusant un recul de deux buts avec moins de dix minutes à faire au match, les visiteurs n’ont jamais baissé les bras et ont profité de l’indiscipline des locaux pour remonter la pente et se sauver la victoire in extremis tout en vengeant leur défaite de 2-1 encaissée la veille.

L’attaquant Maxime Coursol, en avantage numérique, a couronné la remontée des siens et a enfilé le but gagnant avec seulement 62 secondes d’écoulées à la quatrième période.

Coursol et ses coéquipiers ont profité d’une mauvaise punition écopée par le défenseur Émile Chouinard alors qu’il ne restait que 49 secondes à jouer en temps régulier. Mince consolation pour le Drakkar, qui récolte tout de même un point au classement.

Façon de jouer

L’entraîneur-chef Jean-François Grégoire n’a pas apprécié cette défaite amère, mais n’a pas été surpris non plus d’un tel scénario. « Il y a eu de l’indiscipline oui, mais pas juste individuellement. C’est surtout la façon de jouer qui a fait défaut et qui a causé ce revers », a commenté le pilote sans détour.

Même si son club a constamment pris les devants durant la rencontre, Grégoire a reconnu qu’il a souvent manqué de hargne durant la partie. « Le résultat reflète un peu l’allure du match. Avec une avance de 5-3, nous avons été incapables de casser les reins avec le filet décisif et chapeau à eux, ils en ont profité pour revenir. »

Dans le clan ennemi, Joël Perrault s’est montré très fier de la force de caractère de ses hommes. L’ancienne vedette du Drakkar au début des années 2000 a évidemment louangé le travail de sa troupe.

« Nous n’avions vraiment pas apprécié la performance de vendredi. Nous avons été dominés à plusieurs niveaux et il fallait augmenter notre niveau de compétition. Les gars n’ont jamais lâché et c’est plaisant de repartir avec les deux points », a résumé le nouvel entraîneur-chef rimouskois.

Marqueurs

Première étoile de la rencontre avec un but et deux mentions d’aide, le Tchèque Matyas Melovsky a encore été un pilier dans la cause perdante. C’est lui qui a ouvert la marque en première période.

Justin Poirier (avec un tir précis), Félix Gagnon, Émile Chouinard et Justin Gill ont inscrit les autres buts des Baie-Comois, qui ont manqué de focus dans le dernier droit de la partie.

Outre Maxime Coursol (auteur d’un doublé), Alexandre Blais, Lyam Jacques, Julien Béland et Tyson Goguen ont aussi trompé la vigilance du gardien de but Olivier Ciarlo, abandonné à lui-même en fin de troisième période.

En vitesse

Malgré ce premier revers de la campagne, el Drakkar (fiche de 3-0-1-0) boucle son week-end à domicile avec trois points sur une possibilité de quatre. Il jouera son prochain match, mercredi soir, quand il rendra visite aux Saguenéens de Chicoutimi.