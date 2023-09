Et de deux pour le Drakkar

Justin Poirier marque trois buts, les frères Boilard remettent là où ils avaient laissé la veille et le Drakkar tient le coup, en route vers une 2e victoire en deux parties.

En cette fin de semaine inaugurale de la saison 2023-2024 dans la LHJMQ, le Drakkar de Baie-Comeau disputait un deuxième match en moins de 24h samedi après-midi. Après avoir triomphé des Saguenéens la veille, les hommes de Jean-François Grégoire avaient rendez-vous avec les Remparts à Québec et l’ont emporté 5-3.

Pour une seconde fois en autant de parties, le Drakkar a pris les devants par trois buts en première période avant de voir ses opposants prendre le taureau par les cornes et revenir dans la rencontre.

« Ils ont travaillé plus que nous, a déclaré Jean-François Grégoire après la rencontre. On a coupé les coins ronds. On a eu des moments corrects, mais pas assez. On s’attend à plus que ça. »

De son côté, le nouvel entraîneur-chef des Remparts et ancien entraîneur du Drakkar Éric Veilleux a salué l’effort de ses joueurs, qui n’ont pas baissé les bras après que les nord-côtiers aient marqué quatre fois sans réplique en première période. « Ç’aurait été très facile de baisser les bras et d’arrêter de jouer et puis on a vu le contraire. »

Questionné sur la performance des frères Boilard à leurs deux premiers matchs dans la LHJMQ, le pilote du Drakkar a esquissé un sourire. Il a également souligné la grande responsabilité de Raoul, actuellement le seul centre naturel de l’équipe en raison de l’absence de vétérans.

Le numéro 27 du Drakkar a d’ailleurs remporté 19 de ses 23 duels au cercle de mises au jeu à Québec. « On l’a envoyé en désavantage numérique et en fin de match prendre des mises au jeu parce que ça allait bien. Je pense que c’est bon pour lui; ça lui fait voir autre chose. Pas sûr qu’il ait pris beaucoup de mises au jeu défensives dernièrement! »

Sommaire du match

Les Remparts n’ont besoin que de 75 secondes pour briser la glace. Laissé seul dans l’enclave, Pier-Étienne Cloutier accepte la passe de Zachary Marquis-Laflamme et marque sur le premier tir cadré de la rencontre.

Un revirement en zone baie-comoise permet à Justin Poirier et Louis-Charles Plourde de lancer une attaque en surnombre. Les deux attaquants s’échangent la rondelle et Poirier crée l’égalité avec son premier filet de la saison, alors qu’il était démarqué près du gardien à sa gauche.

Les nord-côtiers prennent les devants à mi-chemin de l’engagement. Le trio composé des frères Boilard et de Matthew MacDonald frappe à nouveau, après avoir compté quatre buts dans le match de la veille à Chicoutimi. Raoul concrétise sur un retour de lancer de Jules.

À peine quinze secondes plus tard, Justin Poirier joue de chance. Sur la ligne des buts, il intercepte une passe à la remorque d’un défenseur des Remparts derrière son filet. Bien que le petit numéro 9 n’avait que très peu d’angle, il réussit à enfiler l’aiguille.

Peu après, alors qu’on jouait à quatre contre quatre, Julien Lanthier marque le quatrième but sans riposte des nord-côtiers en moins de cinq minutes. Son tir des poignets à l’apparence anodine dévie sur le patin d’un défenseur pour tromper la vigilance de Louis-Antoine Denault.

En fin de deuxième période, Antoine Michaud écope d’une pénalité majeure de 5 majeure pour avoir donné de la bande, en plus d’une inconduite de partie. Il avait également été chassé pour mise en échec à la tête plus tôt. Ce sont cependant les champions en titre de la Triple Couronne qui réussissent à marquer dans les derniers instants du deuxième vingt. Pier-Étienne Cloutier met en échec Zachary Lessard derrière son filet et le défenseur du Drakkar rate complètement sa passe dans sa chute. La rondelle libre est saisie par Antoine Dorion et il remet à Cloutier près du filet, qui marque son deuxième de la partie.

Avec un peu plus de cinq minutes jouées en troisième, les Remparts jouent eux aussi de chance sur leur troisième but. Le tir de la ligne bleue de Vincent Murray allait rater la cible considérablement à la gauche, mais la rondelle rebondit sur Julien Lanthier et déjoue complètement Olivier Ciarlo dans le haut du filet.

La marque de 4-3 persiste jusqu’en fin de match. Les Remparts retirent leur gardien au profit d’un sixième patineur, mais le Drakkar défend bien son territoire sous la pression de ses adversaires. Dans les tout derniers instants de la rencontre, Justin Poirier complète son tour du chapeau en marquant dans le filet désert.

En bref

Bien qu’il n’ait pas récolté de point, Anthony Lavoie a connu une excellente sortie à la ligne bleue du Drakkar et a été nommé la troisième étoile. En vertu de son tour du chapeau, Justin Poirier s’est mérité la première.

À ses deux premières sorties dans la LHJMQ, Jules Boilard a réussi 2 buts et 4 mentions d’aide et présente une fiche de +6. Son cadet Raoul a pour sa part 2 buts et autant d’aides, en plus d’avoir remporté 30 de ses 41 mises au jeu depuis le début de la saison, pour un pourcentage de réussite de 73,2%.

Le Drakkar renouera avec l’action le vendredi 29 septembre au Centre Henry-Leonard pour le match d’ouverture local. L’Océanic de Rimouski y sera pour le traditionnel programme double de deux matchs consécutifs entre les deux équipes.