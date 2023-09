Liratoutâge cherche des bénévoles-lecteurs pour les aînés de la Côte-Nord

Des bénévoles-lecteurs sont recherchés sur la Côte-Nord afin de faire la lecture aux aînés dans quatre milieux d’hébergement.

Liratoutâge permet aux aînés qui aiment la lecture, mais qui ne peuvent plus s’y adonner de profiter du bonheur et des bienfaits de ce passe-temps enrichissant.

« La lecture n’a pas de limites. Elle permet de s’émouvoir, d’apprendre et même de voyager. C’est un outil extraordinaire pour permettre aux personnes aînées de faire société et créer des moments de partage entre nos bénévoles-lecteurs et les résidents visités », affirme Godelieve De Koninck, fondatrice de Liratoutâge.

« Tous les aînés du Québec devraient pouvoir profiter des bienfaits de la lecture, quelle que soit leur condition de santé », dit-elle.

Les milieux d’hébergement qui pourront bénéficier de ce service sont :

– CHSLD Gustave-Gauvreau

– CHSLD Urgel-Pelletier

– Société d’Alzheimer de la Côte-Nord

– Résidence des Bâtisseurs

Les personnes intéressées à devenir bénévoles-lecteurs doivent se rendre sur le site web de Liratoutâge.