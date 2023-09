Sept-Îles s’attaque aux bancs de neige trop haut

La Ville de Sept-Îles prend les grands moyens pour veiller à ce que les bancs de neige présents notamment sur les terrains commerciaux restent à une taille acceptable.

Un règlement municipal sera adopté dans les prochaines semaines à cet effet.

Cette mesure fait suite à la présence de bancs de neige immenses dans certains stationnements de centres commerciaux l’hiver dernier. Plusieurs citoyens avaient interpellé les élus à ce sujet.

La Ville de Sept-Îles avait transmis des correspondances à certains propriétaires de bâtiments commerciaux pour qu’ils ramassent la neige. Face à un manque de collaboration, il a été décidé de procéder par règlement.

La hauteur des bancs de neige sera désormais limitée à quatre mètres sur les terrains.

En cas de non-respect de ce règlement, une personne physique recevrait une amende minimale de 400 $ et de 800 $ pour une compagnie. En cas de récidive, le montant passerait à 800$ pour une personne physique et à 1 600$ pour une compagnie.

Pour la Ville de Sept-Îles, la présence de ces bancs de neige représente des risques pour ses infrastructures. Lorsque la neige fond, il y a des inquiétudes que l’importante quantité d’eau viennent endommager le système pluvial.

D’autres raisons sont également en cause, explique le maire Steeve Beaupré.

« Au niveau de l’œil, ça faisait sale et c’était non sécuritaire parce qu’ils étaient à proximité des lignes électriques », dit le maire sortant.

La Ville de Sept-Îles va également légiférer sur les tunnels et les forts dans la neige qui pourraient être construits à proximité de la rue. Il ne sera pas possible de les faire à une distance de six mètres du chemin.

La Ville modifie ce règlement pour des motifs de sécurité autant pour les jeunes que pour les déneigeurs.

Les nouveaux règlements seront en vigueur pour le prochain hiver.