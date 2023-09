Les parents derrière le Husky football

La préparation des matchs pour le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles ne repose pas que sur le personnel d’entraîneurs. Le comité de parents, formé d’une quinzaine de personnes, voit à tous les à-côtés.

« On enlève les à-côtés aux coachs. On s’occupe de la logistique », de dire Katy Giasson et Valérie Tanguay.

Le comité de parents s’occupe de la planification des rencontres, des sorties, du covoiturage, de l’organisation du gala de fin de saison, de la récolte de fonds pour l’équipe, notamment pour aider les jeunes avec difficultés financières, et bien plus encore.

Le comité a d’ailleurs pris de l’ampleur, depuis les trois dernières années.

« On est toujours une gang pour mettre la main à la pâte », souligne Mme Tanguay, responsable du comité de parents, impliquée pour une deuxième année.

Si c’est le cadet qui joue, ce sont les parents du juvénile qui seront à l’ouvrage, et ainsi de suite.

« On n’a pas besoin de tordre le bras à personne », mentionne Mme Giasson.

Parole des parents rencontrés : « tant qu’à être là… ». Il y en a même qui poursuivent leur implication, même si ses enfants ont terminé leur passage au secondaire. C’est le cas de Chantal Pinard, du personnel médical.

Le slogan du Husky football, Une équipe, un cœur, s’applique aussi bien pour le comité de parents.

« Il y a un esprit de famille. On veut savoir ce qui se passe ailleurs avec nos anciens », ajoute Katy Giasson.

« C’est comme si on avait toujours fait partie du groupe. C’est le fun, on a un sentiment d’appartenance à l’équipe. On fait partie du Husky », souligne Valérie Tanguay.

Cet engouement des parents se fait même sentir sur la route. Ils sont plus nombreux comme partisans que ceux de l’équipe locale. « On les aime ces jeunes-là », de dire Mme Pinard.

Le comité de parents souhaite aussi que les jeunes s’impliquent. Les joueurs s’occuperont notamment de la vente du moitié-moitié, lors d’un match des Basques Senior AA cette saison, en plus d’aider lors du Souper de Centraide Duplessis. « On aide les jeunes à redonner pour recevoir en retour », indique Mme Giasson.

L’implication des parents va aussi loin qu’au camion-restaurant du Casse-Croûte du Pêcheur sur place aux matchs, grâce à l’apport de Michel Bourque et Gabrielle Néron, parents de joueurs. Les profits vont à l’équipe.

Pour ce qui est de la pratique du football pour leurs jeunes, les parents soutiennent qu’ils sont très bien encadrés et que les risques liés à ce sport sont bien calculés.

Ça leur apporte de belles valeurs, le comportement et ils se poussent plus loin. Ils n’ont pas le choix de marcher droit », soutient Katy Giasson. « C’est très motivateur pour eux », conclut Valérie Tanguay.