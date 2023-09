Le prochain maire ne l’aura pas facile, estime Steeve Beaupré

Avec des dossiers comme le nouvel aréna et l’hôtel de ville, sans oublier l’inflation qui touche les finances de la municipalité, le prochain maire de Sept-Îles aura de grands défis à gérer, estime le maire sortant, Steeve Beaupré.

« Le prochain maire ou mairesse, avec le conseil va devoir faire des choix parce qu’il y a un prix à payer pour construire des infrastructures », affirme le maire.

Il fait notamment référence au dossier de l’aréna. Alors qu’en 2019, le projet de complexe sportif était évalué à 33 M$, le projet de nouvel aréna qui comprendra seulement une glace et 1 500 places devraient coûter aussi cher, si ce n’est pas plus.

Durant les deux ans pendant lesquelles, il y a été à la tête de la municipalité, le maire Beaupré a du composer avec la hausse des prix de la construction. Ce qui a eu un effet important sur le coût de plusieurs projets municipaux.

Il ajoute que la gestion des finances sera tout un défi pour l’administration dans les prochaines années. La municipalité devra composer avec la hausse des coûts qui devrait se poursuivre tout en ayant comme principal moyen de financement les taxes foncières.

« Si on n’augmente pas les taxes au prorata des besoins et des dépenses, on ne pourra pas se sortir la tête de l’eau. Est-ce que les citoyens sont prêts à une réduction de service, j’en doute ? Les gens payent des taxes et veulent des services. Mais on ne peut promettre aux gens qu’on ne va pas augmenter les taxes et les services vont rester les mêmes », estime le maire sortant.

L’une des priorités durant ses deux ans en poste pour le maire Beaupré aura été l’attractivité de Sept-Îles. Il reste convaincu que des infrastructures sportives et récréatives sont une des clés.

« J’espère que le prochain maire ou mairesse va aller dans cette optique là parce que juste offrir des emplois à 100 000$, ce n’est pas assez pour attirer les travailleurs à s’établir à Sept-Îles », dit le maire.

Bilan

Parmi les éléments dont le maire se dit fier, il cite tous les changements de réglementation pour rendre la Ville plus dynamique. Il parle notamment de permettre les food-trucks à Sept-Îles.

Il ajoute aussi qu’avoir réussi à convaincre et rallier les élus à l’administration pour aller de l’avant avec un nouvel aréna et un skatepark est également une fierté.

Le maire affirme avoir eu un certain choc de la réalité par rapport à la politique. Celui qui a longtemps réfléchi à faire de la politique avant de finalement faire le saut dans l’arène municipale affirme avoir eu de la difficulté à composer avec les délais pour la réalisation de projet.

« Moi je suis quelqu’un qui veut des résultats. Il y a un problème, je veux qu’on trouve une solution. Par contre il y a beaucoup d’embûches administratives. On peut faire une différence en politique municipale, mais parfois il ne faut pas être pressé », déclare M. Beaupré.

Steeve Beaupré quittera officiellement ses fonctions le 25 septembre. Il présidera une dernière fois une séance du conseil lors de cette journée.

Le nouveau maire de Sept-Îles sera élu le 12 novembre. Le poste de conseiller du district Mgr-Blanche sera également à combler.

La période des mises en candidature pour les deux postes débutera le 29 septembre.