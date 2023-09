Le premier Économusée autochtone du Canada est à Uashat

C’est une belle semaine pour Josée Shushei Leblanc. Celle qui a soufflé une bougie de plus lundi figure comme finalistes aux Prix Femmes d’affaires du Québec 2023. La cerise sur le sundae est cependant l’inauguration officielle de son Économusée du Maskisin à Uashat.

L’Économusée, situé à même les lieux de la boutique Atikuss, devient ainsi le premier Économusée autochtone du Québec, et même du Canada.

Il propose une expérience de visite en trois langues (innu, français et anglais), multisensorielle, qui permet aussi d’en apprendre sur la conception de la botte de l’Espoir, mais aussi sur l’harmonisation avec les animaux; le caribou, le castor et l’outarde.

« Avec la construction d’un nouveau bâtiment accueillant une zone de production, une boutique, un circuit d’interprétation, un parcours audio, des écrans tactiles et même une ambiance olfactive, notre entreprise devient une destination unique et de grande qualité pour découvrir toute la richesse des savoir-faire des artisans.es », indique la femme d’affaires.

De longue haleine

C’est la concrétisation de six ans de travail avec l’inauguration de l’Économusée du Maskisin, un projet chiffré à 1,6 million de dollars.

« C’est surréaliste, ça fait six ans que j’attends. C’est une magnifique journée pour mon équipe, la communauté, la région et les gens qui viendront visiter », a-t-elle confié. Malgré les embûches et la pandémie, elle n’aura arrêté d’y croire que le temps de deux semaines.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, qui n’avait pas cru au projet au départ, a souligné la persévérance de Josée S. Leblanc. « Tu nous as vendu ta volonté d’avancer. Tu as dépassé de beaucoup le projet que tu nous as présenté », a-t-il dit.

Carl-Éric Guertin, directeur général de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE, a parlé de l’audace, la ténacité et la créativité de la femme d’affaires dans toutes les sphères de son entreprise. Il s’est dit fier « que le réseau Artisans à l’œuvre accueille officiellement le premier ÉCONOMUSÉE autochtone et que notre organisation puisse contribuer à la préservation et à la mise en valeur des savoir-faire innus. Il m’importe de mentionner que ce projet s’inscrit dans un partenariat de longue date avec Tourisme Autochtone Québec. »

D’ailleurs, le directeur général de Tourisme Autochtone Québec, Dave Laveau, a souligné les six ans de passion, d’avancement et de casse-tête pour Mme Leblanc. Il a mentionné que ce projet tombait à point alors que son milieu est en forte croissance. « Elle est la Cole Caufield du tourisme autochtone. »

Le conseiller d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), Kenny Regis, tout en vantant les mérites de la femmes d’affaires de la communauté, a soulevé qu’il ne faut pas fermer de portes aux artisans, aux rêves.

Pour sa part, la ministre responsable de la région, Kateri Champagne Jourdain, a mentionné à Josée S. Leblanc que cette réalisation n’était pas la fin, mais le commencement.

Encore plus grand

Avec l’inauguration de l’Économusée du Maskisin et Atikuss qui est en effervescence, Josée Shushei Leblanc voit encore plus grand avec les installations en place de la mécanisation au sous-sol pour la fabrication de bottes.

« Je veux passer à la vitesse supérieure, mais il y a encore beaucoup de travail. Là, on est à deux paires par jour. Avec la mécanisation, si j’ai plus d’employés et qu’on est bien rodé, on peut se rendre à 100 bottes. Le but, c’est de redonner une dignité à ce métier (bottier), que des artisanes puissent en vivre », a-t-elle exprimé.

Plusieurs invités et partenaires étaient présents à l’inauguration de l’Économusée du Maskisin. De gauche à droite : Joannie- Francoeur-Côté, directrice générale, Tourisme Côte-Nord, Dave Laveau, directeur général, Tourisme Autochtone Québec, Annick Thibouthot, directrice générale, SADC Côte-Nord, Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Martin Labrie, Anekdote, Carl-Éric Guertin, directeur général, Société du réseau ÉCONOMUSÉE, Josée Leblanc, propriétaire, Atikuss – ÉCONOMUSÉE du Maskisin, Roger Savard, Atikuss, Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kenny Regis, conseiller, Conseil de bande ITUM, Serge Parent, directeur général, Desjardins de Sept-Îles, et Sylvain Larivière, directeur général et conseiller d’affaires principal, Investissement Québec.