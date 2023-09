Tadoussac façonne l’histoire

Une délégation française de près de 70 personnes est débarquée à Tadoussac le 15 septembre, afin de procéder à la signature protocolaire de trois pactes d’amitié afin de favoriser un lieu d’échanges privilégiés aux chapitres culturel, institutionnel, scolaire et touristique.

Initié par Hélène Granet, présidente de l’Association Hautes Vallées Charente-Québec, ce moment historique est né du désir de cette dernière et du maire de Chasseneuil-sur-Bonnieure Fabrice Point, d’offrir au berceau de la Nouvelle-France, une nouvelle cloche pour la Chapelle de Tadoussac.

Un travail de moine s’en est suivi de part et d’autre de l’océan Atlantique, afin de concrétiser plus de 20 ans de rencontres, d’accueils et divers séjours de l’association Hautes Vallées Charente-Québec, et le souhait émis pour les deux collectivités de pérenniser ces liens et d’engager une relation privilégiée entre elles.

Le premier pacte fut signé par le maire de Tadoussac Richard Therrien, Hélène Granet présidente de l’Association Hautes Vallées Charente-Québec et le maire de Chasseneuil-sur-Bonnieure, Fabrice Point. « Ce pacte d’amitié nous permettra de mieux communiquer, nous incitera à se rencontrer le plus souvent possible afin de mieux se connaître. Tous ces liens créeront une connexion profonde entre nos deux communautés », a dit le maire de Tadoussac.

Son homologue français Fabrice Point, a parlé d’une vive émotion qui l’a envahit dès son arrivée à Tadoussac.

La directrice de l’école primaire St-Joseph de Tadoussac Marie-Chantal Dufour, s’est dite très enthousiaste quant aux échanges futurs entre les écoliers des deux pays, gage d’ouverture sur le monde et partages culturels.

Et finalement le troisième pacte et non le moindre, permettra un échange d’expertise concret entre le Centre de formation professionnelle de l’Estuaire, Travaux publics et Centre de Formation et d’apprentissage de Chasseneuil ainsi que la Chambre de Commerce et d’industrie d’Angoulême en Charente. Ces représentants se trouvent actuellement en Haute-Côte-Nord afin de visiter les secteurs de la foresterie, son chantier-école, les ateliers et cours des différentes formations. Les représentants français iront également à la rencontre des partenaires du CFP de l’Estuaire, entre autres le Centre sylvicole de Forestville, Résolu et Boisaco. Selon Patricia Lavoie, agente aux communications pour le Centre de services scolaire de l’Estuaire, des stages sont envisagés pour de part et d’autres afin de favoriser les échanges d’expertise et de savoir-faire.

Louise résonne sur Tadoussac

Après les signatures d’usage, s’est tenue la cérémonie d’inauguration de la nouvelle cloche de la Chapelle en compagnie des représentants de la Fabrique Ste-Croix de Tadoussac, Claude Deschênes représentant nommé par l’évêque, Paulin Hovington et Gemma Brisson parrain et marraine de la cloche en sol canadien, la majorité des maires de la MRC, Micheline Anctil préfet qui a souhaité la plus cordiale des bienvenues à« nos cousins français» ainsi que Marie-Ève B. Théberge de la Première Nation des Innus Essipit, en remplacement du chef Martin Dufour.

Rappelons que sur les traces du missionnaire jésuite Jean-Baptiste de Labrosse, c’est en 2019 que la délégation française a participé à une cérémonie religieuse afin de souligner le retour en terre des ossements du père de Labrosse sous la Chapelle. Constatant que des démarches sont en cours afin de relocaliser l’ancienne cloche datant de 1647, madame Grenet et monsieur Point entament les pourparlers avec Tadoussac et plus particulièrement Claude Brassard de la MRC de La Haute-Côte-Nord qui a contribué à l’installation de celle-ci, de même que les députés présents à la cérémonie, Yves Montigny et Marilène Gill.