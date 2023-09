Deux projets pour favoriser l’embauche des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme sur la Côte-Nord

Afin de favoriser l’intégration au marché du travail des personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme sur la Côte-Nord, deux projets sont mis en place.

Le Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord, affilié à l’Université du Québec à Chicoutimi, créera une formation en ligne destinée aux employeurs. Elle sera composée d’une dizaine de capsules. Elles seront offertes gratuitement au printemps 2024. Les capsules couvriront sept thématiques qui visent à mettre en lumière les nouvelles pratiques en matière d’embauche inclusive des personnes ayant un TSA.

« Avec ce projet, nous souhaitons sensibiliser les employeurs de la région aux avantages d’intégrer en emploi les personnes ayant un TSA », déclare Guylaine Malaison directrice des Centres de formation de L’UQAC.

L’autre projet sera mené par l’organisme Autisme Côte-Nord. Il consistera à développer les habiletés préemploi de 25 jeunes pour les préparer aux exigences du marché du travail.

« Les personnes ayant un TSA sont des gens super compétents quand vient le temps d’accomplir des tâches, mais tous les non-dits et les sous-entendus d’aspect social, pour eux c’est difficile », explique Audrey Lefebvre, directrice d’Austime Côte-Nord.

Austime Côte-Nord travaillera donc avec ses jeunes pour leur faire comprendre certains aspects comme la notion de hiérarchie, gérer un conflit en milieu de travail ou comment passer une entrevue d’embauche.

Les deux projets sont rendus possibles grâce à un investissement de 178 003 $ de la part du gouvernement du Québec.

Pour la députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, de telles initiatives sont importantes dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Elle constate aussi que les entreprises sont prêtes à engager des personnes ayant un TSA.

« Les employeurs sont de plus en plus ouverts à accueillir les clientèles qui sont plus éloignées du travail dans leur organisation, mais elles ont besoin d’outil pour y arriver », affirme la ministre Champagne Jourdain.