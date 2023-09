Bergeronnes, Havre-Saint-Pierre Franquelin et Godbout récompensées

Les bibliothèques municipales des Bergeronnes, Havre-Saint-Pierre, Franquelin et Godbout ont reçu des distinctions lors des Prix reconnaissance du Réseau Biblio de la Côte-Nord.

Pour sa troisième édition, les 30 bibliothèques municipales affiliées au Réseau Biblio de la Côte-Nord étaient éligibles à recevoir un prix reconnaissance dans les 4 catégories d’accueil, animation, innovation et implication.

De plus, une nouvelle catégorie, soit marketing, s’est ajoutée cette année et visait à récompenser une bibliothèque qui se démarque par la qualité, la fréquence et l’originalité de ses interventions dans les médias, principalement les médias sociaux.

Le jury a sélectionné 3 finalistes par catégorie, soit 12 bibliothèques et 3 bénévoles.

Mat Michaud, le responsable de la bibliothèque municipale des Bergeronnes, s’est mérité deux prix lors des Prix reconnaissance des bibliothèques du Réseau Biblio de la Côte-Nord.

Le bibliothécaire chevronné a remporté la catégorie innovation, qui récompense la créativité et la disponibilité des gens qui y œuvrent.

« Pour le nouveau responsable Mat Michaud, faire de la bibliothèque un 3e lieu pour les résidents a été une priorité. La bibliothèque est maintenant ouverte 3 jours par semaine au lieu de 3 heures. Un vent de fraicheur y souffle et l’engouement auprès des citoyens se ressent », peut-on lire dans la description de la catégorie.

La bibliothèque municipale des Bergeronnes s’est également démarquée cette année par son dynamisme, sa créativité et la diversité des activités culturelles offertes à ses usagers, ce qui lui a également valu le prix de la catégorie animation.

Partant du principe que les bibliothèques ne sont plus seulement des lieux d’emprunt de livres, une panoplie d’animations y a été proposée chaque semaine, comme des Heures du conte le dimanche, des lundis tricot, des soirées de jeux de société, un cercle de lecture et plus encore.

Dans la catégorie accueil, c’est la bibliothèque municipale de Franquelin qui s’est distinguée avec l’aide de sa responsable Denise Gagnon.

La bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre a reçu le prix de la catégorie implication avec sa responsable Sylvie Thériault, qui a été récompensée par son implication bénévole depuis plus de 25 ans.

Finalement, Marie-Anne Morin de la bibliothèque de Godbout s’est méritée le prix de la catégorie marketing en raison de ses publications souvent empreintes d’humour sur les réseaux sociaux de la bibliothèque.