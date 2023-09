Une reconnaissance pour les 30 ans de la Maison Richelieu Avit-Ouellet

Les rendez-vous médicaux de résidents de la Basse-Côte-Nord, de la Minganie et des communautés nordiques à l’hôpital de Sept-Îles sont simplifiés grâce à la Maison d’Accueil Richelieu Avit-Ouellet. Les 30 ans de l’établissement ont été soulignés le 14 septembre.

Le conseil d’administration de la Maison d’accueil Richelieu Avit-Ouellet a célébré le tout lors d’une activité de reconnaissance sur le site de la maison.

« L’événement visait surtout à rendre hommage aux membres de la Fondation de l’Hôpital de Sept-Îles et de l’équipe de direction de l’Hôpital qui, en 1993, avec la collaboration du Club Richelieu, ont contribué à mettre sur pied cette maison d’hébergement dont un très grand nombre d’usager.ères du Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles et membres de leur famille ont pu bénéficier depuis », mentionne l’organisme sans but lucratif.

Il s’agit aussi d’une occasion pour remercier les donateurs et partenaires qui ont permis de maintenir les services, notamment durant la période de la pandémie, et de procéder à l’entretien de même qu’à l’amélioration de plusieurs infrastructures.

« Sans le soutien de partenaires de la communauté et d’indispensables bénévoles, notre initiative n’aurait pu atteindre cet âge mémorable, ni envisager de poursuivre sa mission », ajoute-t-on.

La Maison d’accueil Richelieu Avit-Ouellet de Sept-Îles offre une dizaine de chambres à coût abordable aux résidents de l’est de la région et du nord, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent pour un examen, une visite de suivi ou un traitement spécialisé au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles s’ils ne sont pas disponibles dans leur localité de résidence.