Parc éolien dans la Manicouagan : Innergex lève la main à son tour

Le parc éolien de Montagne Sèche est situé dans les municipalités de Cloridorme et de Petite-Vallée. Innergex est le fondateur de ce projet datant de 2010-2011. Photo Innergex

Innergex est le deuxième promoteur à présenter son projet de parc éolien pour la Manicouagan. Situé près du poste électrique Outardes, à plus de 100 km au nord de Baie-Comeau, celui-ci produira 300 mégawatts grâce à 50 éoliennes. Un projet d’envergure dépassant le milliard de dollars.

La compagnie Hydroméga a fait ses devoirs et est allée à la rencontre des citoyens le 17 août. Trois semaines plus tard, c’est à la compagnie québécoise Innergex de faire de même.

Elle ira à la rencontre des citoyens de la Manicouagan, comme le demandent les étapes de l’appel d’offres. Cette réunion aura lieu le 7 septembre à Hôtel Motel Hauterive dans la salle McCormick de 16 h à 21 h.

« Si je fais la règle de pouce, le projet représente 20 000 résidences pour 100 mégawatts », explique Luc Leblanc, directeur de développement chez Innergex pour le secteur du Québec et celui des Maritimes en entrevue au journal Le Manic. On comprend donc que 60 000 résidences pourront être raccordées au projet d’énergie renouvelable.

Dans notre modélisation, on s’assure que l’éolienne est située à une distance qui va respecter la norme de 40 décibels, ce qui représente un chuchotement dans une bibliothèque. – Luc Leblanc

La soirée du 7 septembre se déroulera en portes ouvertes. Plusieurs personnes représentant la compagnie Innergex seront présentes afin de répondre aux questions des gens présents.

« On va présenter sur différents panneaux, l’ensemble du projet. Dans un premier temps, nous expliquerons comment on arrive à configurer un parc éolien, quels sont les contraintes sur le territoire, les impacts potentiels, comment nous allons adresser les situations, etc. », souligne M. Leblanc.

La présentation visuelle des composantes du projet et la création d’un lien avec la population locale seront au cœur de cette rencontre.

« Souvent dans ces rencontres-là, on reçoit de l’information de la population. C’est un échange des deux côtés. De cette façon, cela nous permet d’améliorer le projet, d’avoir une meilleure connaissance des préoccupations des gens et des différents intervenants sur le territoire », ajoute le directeur de développement.

Le plan d’affaires reste le même qu’Hydroméga. « C’est un projet qui est développé en collaboration avec la MRC Manicouagan. Donc, si nous sommes gagnants, un partenariat 50/50 aura lieu. On est également en discussion avec la communauté innue de Pessamit. Des discussions ont toujours lieu actuellement », assure Luc Leblanc.

Financièrement, le projet comprend un montant de 6 227 $ du mégawatt qui sera remis annuellement à la MRC Manicouagan, ce qui représente une somme de 1 868 100 $ par année.

La création d’emplois fait également partie de la stratégie du projet vert. « Environ 300 travailleurs seront sur le chantier en même temps pendant deux ans », divulgue M. Leblanc. Ces emplois directs et indirects ainsi que les fournitures seront priorisés dans la région de la Côte-Nord.

Innergex, qui détient déjà sept parcs éoliens, tient à ce que les communautés touchées s’approprient le projet. « On a ce souci-là chez Innergex de développer le projet avec les communautés », souligne le gestionnaire.

L’annonce des projets retenus se tiendra en décembre 2023. Le déboisement est prévu en août 2026, la construction du parc éolien en 2027 pour une mise en service en décembre 2028.

Rappelons que l’appel d’offres émis par Hydro-Québec a statué le 12 septembre comme date ultime. La proximité du poste électrique Outardes facilite la connexion au réseau existant en plus d’être en hauteur et d’être un secteur propice aux vents. Il s’agit du seul projet éolien des zones ciblées sur la Côte-Nord.