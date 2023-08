Les ressources minérales du Lac Bloom 40 % plus élevées que prévu

Champion Iron estime que les ressources minérales du Lac Bloom sont 40 % plus importantes que prévu, dans son plus récent rapport technique portant sur le complexe minier.

La minière a fait une mise à jour de ses ressources et réserves minérales pour son site du Lac Bloom, dans un rapport dévoilé mardi, en fin de journée.

On fait mention d’une augmentation des ressources mesurées et indiquées de 40 %, mais aussi d’une hausse des ressources présumées de 360 %.

L’optimisation du plan minier vient confirmer la durée de vie de la mine de 18 ans, indique Champion Iron. Durant cette période, on prévoit une production annuelle moyenne de 15,2 millions de tonnes de concentré de minerai de fer de haute pureté.

« La combinaison de nos ressources minérales accrues, de nos travailleurs qualifiés et du soutien de nos parties prenantes locales permet à notre Société de continuer à avoir un impact positif dans notre région d’opérations, et ce, pour toute la durée de vie de notre site minier et bien au-delà », a commenté par voie de communiqué, le chef de la direction de Champion, David Cataford. « La Fosse du Labrador, incluant le Lac Bloom, contient l’une des plus grandes réserves de minerai de fer de haute pureté au monde et offre une occasion unique aux parties prenantes locales de participer à la réduction des émissions de GES de l’industrie de l’acier, qui représentent près de 10 % des émissions mondiales », poursuit-il.

Le précédent rapport technique avait pour date d’effet juin 2019. Depuis, des programmes de travaux supplémentaires ont été effectués par la Société « incluant du forage au diamant et de la modélisation avancée dans le but d’optimiser l’exploitation minière du gisement et le traitement du minerai ».

Ces travaux combinés à une évaluation des prix plus élevés pour le minerai de fer viennent expliquer l’augmentation de 40 % des ressources minérales estimées.

Projet boulettes

Le projet de transformé l’usine de la phase II du Lac Bloom pour produire un minerai de fer encore plus pur n’a pas été pris en considération dans ces plus récents calcules. Le projet de matériel de qualité réduction directe pour le bouletage (RDPB) est toujours en attente d’une décision d’investissement définitive, après les résultats d’une étude positive.

« Par conséquent, les dimensions ultimes des fosses, les teneurs de coupure et le traitement ultérieur du matériel pourraient être modifiés », précise Champion.