La mine de Havre-Saint-Pierre essaie une nouvelle technologie

Le minerai extrait de la mine du lac Tio et possédant une valeur économique sera trié plus efficacement, grâce à l’essai d’une nouvelle technologie aux installations de Rio Tinto Fer et Titane à Havre-Saint-Pierre.

Le projet de 347 399 $ obtient un soutien financier de 90 490 $, a annoncé mercredi la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Au final, il devrait permettre de récupérer davantage de fer et de titane à la mine du lac Tio.

La nouvelle technologie à l’essai analyse en continu la teneur en fer et en titane de chaque fragment de minerai sortant du concasseur.

« Un tri sera ainsi effectué parmi les fragments dans le but de déterminer ceux qui possèdent une valeur économique », explique le cabinet de la ministre dans un communiqué.

Ainsi, on expédiera au complexe métallurgique de Sorel-Tracy uniquement le matériel riche en métaux pour produire de la fonte, de l’acier et de la scorie de titane.

« Cette nouvelle technologie pourrait donc assurer l’envoi d’un matériel avec une teneur constante en fer et en titane tout en limitant la quantité de résidus miniers à transporter à l’usine de transformation », précise-t-on.

Le soutien financier provient du Programme d’appui à la recherche et à l’innovation du domaine minier (PARIDM). La contribution minimale des entreprises est de 30 % des dépenses admissibles des projets, et l’aide financière du programme peut atteindre 40 %.