De bar à locaux pour les clubs de l’Âge d’Or de Port-Cartier

Plus de six mois après la fin des activités du bar la Casa, le bâtiment a trouvé une nouvelle utilité, en devenant les nouveaux locaux des deux clubs de l’Âge d’Or de Port-Cartier.

Les dernières années n’auront pas été de tout repos pour les deux associations. Elles étaient auparavant situées dans l’édifice Sacré-Cœur. Elles ont toutefois dû être relocalisées, en raison de l’état du bâtiment, qui a finalement été démoli en 2021.

Ils ont donc déménagé dans des locaux sur la rue Élie-Rochefort, pendant un certain temps, mais c’est finalement dans l’ancien bar la Casa qu’ils s’installeront.

Ce sont les propriétaires de PCR Plus, Bernard Hébert et Jean-Michel Blais, qui ont acquis le bâtiment, et qui après des discussions avec les clubs de l’Âge d’or de Port-Cartier, ont convenu d’aménager l’ancien bar en local pour les deux organisations.

« Ils ont tout refait la salle d’accueil, les salles de bains et la cuisine. Il y a même deux grands bureaux. Ce sont vraiment des propriétaires en or », déclare Jeanne Paule Perron, présidente du club de l’Âge d’or les Vive la Joie de Port-Cartier.

Ayant pris possession des locaux à la fin du mois d’août, les clubs Fadoq sont en train de s’installer et les activités suivront bientôt.

Selon Mme Perron les nouveaux locaux seront parfaits pour y tenir des soirées dansantes, des soupers, ou des activités.

« On a besoin d’un grand local parce qu’on peut avoir jusqu’à 120 personnes, lors des soupers », affirme Jeanne Paule Perron, pour démontrer l’importance du nouveau local.

Les deux clubs de l’Âge d’or à Port-Cartier sont les Vive la joie et les Pionniers.