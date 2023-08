Un espace de rencontre pour favoriser l’employabilité des Innus

Les professeures de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) Émilie Deschênes, de l’Unité d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation et Joanie Caron, de l’École d’études autochtones, ont reçu une subvention pour la mise en place d’un espace de rencontre sur la formation et l’emploi des membres des communautés innues de la région de la Côte-Nord.

Deux professeures de l’Université du Québec en Abitibi, Émilie Deschênes et Joanie Caron, mettront en place un événement pour favoriser l’employabilité et la rétention des Innus sur le marché du travail. Le projet prendra la forme d’un salon d’échange pour les membres de la Nation innue en recherche d’emploi ou de formation avec les organisations minières présentent sur le territoire de la Côte-Nord.

L’objectif est de concilier les efforts et les expertises des différentes organisations, afin de contribuer au développement économique et social des communautés innues du Nitassinan.

Le projet sera déployé au cours de deux journées consacrées au partage de diverses informations, permettant de bien outiller les Innus, notamment quant aux programmes de formations offerts, aux possibilités d’emplois, aux services de soutien disponibles, etc.

Le lieu et les dates pour la tenue de cet événement n’ont pas encore été décidés, le projet étant toujours à ses débuts.

Pour les deux professeures, mener cet exercice s’inscrit dans une période très particulière au niveau du marché du travail.

« On est dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qui affecte toutes les industries et puis les populations autochtones sont jeunes, en croissance et disponibles à l’emploi. Pour plusieurs d’entre eux, il y a un intérêt à travailler, mais aussi pour le développement socio-économique dans leur territoire », explique Joanie Caron.

Elle ajoute que par le passé, les employeurs avaient exprimé le besoin d’être davantage en contact avec les chercheurs d’emploi innus.

Cet espace de rencontre a pour but de favoriser la réconciliation, le partage et la réciprocité.

Par exemple, les travailleurs innus pourront partager leurs expériences sur le marché du travail et aussi exprimer leurs besoins et leurs attentes auprès des employeurs. Le but est de favoriser le dialogue entre les nations.

« On veut une collaboration et des rencontres réelles entre les différents intervenants qui ont des visées similaires », dit Émilie Deschênes.

Cette dernière rappelle que plusieurs minières ont des ententes avec des communautés innues pour l’embauche. Par contre, il y a un certain manque de données concernant la population active présente sur le Nitassinan.

« Ce projet va nous permettre de peaufiner et d’actualiser les bases de données sur la population active des Innus du Nitassinan », souligne Émilie Deschênes.

Ultimement, cela fera que les organisations innues qui œuvrent dans le domaine de l’emploi auront de meilleures données et pourront travailler encore plus en collaboration avec les minières qui cherchent de potentiels travailleurs.

Bien que Mme Deschênes et Mme Caron soient professeures à l’Université du Québec en Abitibi, il est tout à fait normal pour elles de travailler sur un projet dans la région de la Côte-Nord.

« Moi et Joanie Caron, on travaille avec l’ensemble des Nations sur le territoire du Québec. On ne se restreint pas à une Nation, même si notre université d’attache est en Abitibi », dit Émilie Deschênes.

Elle ajoute toutefois que chaque Nation a ses particularités, ce qui représente une expérience riche en apprentissages pour les deux professeures.

Soutien

Ce projet bénéficie d’un apport financier de 300 000$ du ministère de l’Économie, de l’Innovation sociale et de l’Énergie.

« Quelle belle nouvelle pour les communautés innues de la Côte-Nord! Le projet aura certainement des retombées importantes pour notre région. À titre de ministre de l’Emploi, le maintien et l’intégration en emploi de personnes faisant partie des groupes sous-représentés sur le marché du travail sont des priorités, et cette initiative est en parfaite cohérence avec cet objectif », a commenté Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

De nombreux autres partenaires tels que l’Institut national des mines, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, Aluminerie Alouette et Minerai de Fer Québec permettront la concrétisation du projet.