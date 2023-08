Une exposition sur le premier président de Québec Cartier Mining

Le Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier a inauguré une nouvelle section portant sur le premier président de la Québec Cartier Mining, Lloyd J. Severson.

Au travers du personnage de Lloyd J. Severson, on peut en apprendre plus sur un moment charnière de l’histoire de Port-Cartier.

« Ce fut le premier président de la Québec Cartier Mining. Cela a vraiment été le coup d’envoi de la minière. Quand il arrive ici, tout est à faire. Ils doivent construire le chemin de fer [premier tronçon jusqu’à Gagnon] et le port de mer. C’est ce qui a permis à Port-Cartier, qui était déjà une ville ayant une forte industrie forestière, d’ajouter l’industrie minière pour son développement », explique Guylaine Rioux, guide interprète au Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier.

C’est la famille de M. Severson qui a contacté directement la Société historique et patrimoniale de Port-Cartier, pour offrir des objets significatifs dans l’histoire de la municipalité.

« Les enfants de M. Severson nous ont dit qu’ils voulaient que ces objets retournent à Port-Cartier, parce que c’est là que tout a commencé », raconte Mme Rioux.

« C’est vraiment un beau geste de la famille Severson et en même temps, ça va permettre de laisser une empreinte de leur père ici, à Port-Cartier », ajoute-t-elle.

Parmi les objets transmis par la famille, on retrouve la masse avec laquelle M. Severson a planté le dernier crampon de la voie ferrée, qui fût inaugurée en 1960. Des œuvres d’art de grande valeur ont également été cédées par la famille.

Pour accueillir cette nouvelle exposition sur Lloyd J. Severson, le Centre a ouvert une nouvelle partie. Elle fut officiellement inaugurée le 28 août, en présence de membres du conseil municipal, mais aussi des personnes ayant travaillé sur le chemin de fer.

Tableau offert par la famille de Lloyd J. Severson.

En accueillant de tels artéfacts à l’intérieur de ses murs, le Centre d’interprétation fait une entorse à ses pratiques.

« On n’était pas supposé mettre des artéfacts ici, parce qu’on n’est pas un musée, on est un Centre d’interprétation. Toutefois, pour la collection de Lloyd J. Severson, on a fait une exception, parce que c’est vraiment quelque chose d’unique », souligne Mme Rioux.