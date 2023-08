La résidence de Geneviève Meunier et Steven Vigneault a été ravagée par un incendie dans la nuit du 4 au 5 août. Photo courtoisie

Tout un village derrière Geneviève et Steven

Derrière un drame, il y a souvent un fort élan de solidarité et de générosité. Geneviève Meunier, Steven Vigneault et leurs deux enfants se relèvent tranquillement de l’incendie qui a ravagé leur maison à Havre-Saint-Pierre, peu avant minuit, le 4 août.

Le couple et les enfants dormaient lorsqu’un jeune du voisinage est venu leur dire, vers 23 h 30, que leur maison était en feu à l’extérieur. Les avertisseurs de fumée n’ont pas sonné.

Les dommages étaient faits quand les pompiers sont arrivés, peu de temps après que les occupants de la résidence soient sortis.

Depuis l’incendie, Geneviève Meunier et son conjoint y vont une journée à la fois. « On règle de petites affaires chaque jour. Ça avance tranquillement. »

La famille a d’ailleurs un appui de taille, la population de Havre-Saint-Pierre et de la Minganie.

Dans le temps de le dire, Vanessa Villeneuve, la meilleure amie de Geneviève, a mis sur pied une campagne de sociofinancement. En date de lundi midi, c’est plus de 16 500 $ qui ont été amassés. « Elle était à Matane quand c’est arrivé. Elle se sentait loin. Vanessa, c’est pratiquement ma famille ici », de dire Mme Meunier, originaire de Québec.

« On ne s’attendait pas à ça. On est dans un village, tout le monde est derrière nous. On n’est pas seul là-dedans », souligne la femme, qui traverse beaucoup d’émotions en même temps face à ce drame, allant de la rage, à l’incompréhension, en passant par la peine.

Au-delà de l’argent reçu, la famille s’est vu remettre des vêtements et autres articles. Elle a été en mesure de sauver les papiers importants, ainsi que Whisky, leur chien (Husky).

« On recommence à neuf, c’est ce qui est le plus difficile », affirme-t-elle. Le couple a réussi à se trouver une nouvelle place pour demeurer.

« On veut remercier tout le monde, ça fait une différence pour nous. »

Quant à la cause de l’incendie, elle n’était pas encore connue. « Ça semble électrique, mais ce n’est pas confirmé à 100 %. Le plafond a été défoncé par l’eau. C’est irrécupérable. »

La maison a été construite il y a dix ans par son conjoint. Geneviève y habitait depuis cinq ans avant l’incendie d’il y a une dizaine de jours.

Steven Vigneault, Geneviève Meunier et leurs enfants Jacob (9 ans, d’une autre union du père) et William (3 ans) ont eu droit à tout un élan de générosité à la suite du drame d’il y a une dizaine de jours. Photo courtoisie