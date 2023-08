Des coyotes rôdent à Port-Cartier

Après certains épisodes d’ours autour de résidences dans la région il y a quelques mois, c’est autour d’une autre bête à rôder en milieu urbain. Plusieurs citoyens de Port-Cartier ont signalé la présence de coyotes dans leur secteur.

« On a fait ce qu’on avait à faire, soit d’aviser la faune », souligne le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

Il dit que la situation est à prendre au sérieux avec plusieurs cas rapportés sur les réseaux sociaux. « On ne peut pas demander aux gens de tirer à bout portant, on n’est pas au Far West. »

La population doit ainsi faire preuve d’une extrême vigilance, particulièrement pour les animaux domestiques.

En cas de présence de coyote :

Comportements à manifester si vous croisez un coyote :

Gardez votre calme.

Laissez-lui l’espace nécessaire pour s’enfuir.

Ne laissez pas votre chien interagir avec lui.

Gardez votre chien près de vous ou prenez-le dans vos bras.

Éloignez-vous en évitant de tourner le dos au coyote.

Gardez toujours un contact visuel avec lui.

Ne courez pas.

Pour ce qui est des comportements à manifester en tout temps, il est demandé de ne pas nourrir pas les animaux sauvages, de ne pas s’approcher des bêtes, même si elles sont blessés, de ne pas nourrir vos animaux domestiques à l’extérieur, de garder vos déchets domestiques dans des contenants à l’épreuve des animaux sauvages, de garder votre chien en laisse et de circuler uniquement que sur les sentiers aménagés, de garder votre chat à l’intérieur, en particulier la nuit, et de ramasser les fruits tombés des arbres, car c’est une source de nourriture.

Si vous apercevez un coyote ou une autre bête sauvage ou pour déclarer un acte commis par une d’entre elle, contactez SOS braconnage au 1-800-463-2191.

Il est possible d’avoir plus de renseignements via le https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/cohabiter-animaux-sauvages.