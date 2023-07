Hugo Bergeron se penche sur l’Archipel-de-Mingan dans une exposition

Établi à Baie-Johan-Beetz depuis maintenant quelques années, l’artiste visuel Hugo Bergeron présentera une exposition à la station de recherche des îles Mingan.

C’est un coup de cœur qui a mené Hugo Bergeron à venir s’établir à Baie-Johan-Beetz. Venu faire un premier Road Trip avec sa conjointe en 2013 en Minganie, il est tombé en amour avec la région. Les étés suivants, ils revenaient toujours en vacances dans la région et c’est ainsi que l’idée a germé de venir s’installer à long terme.

« En 2018, on a décidé de tout mettre en veilleuse à Montréal et s’en venir pour un an à Baie-Johan-Beetz. Quelque année plus tard, on est encore là », affirme Hugo Bergeron.

Intitulée Déambulations en archipel ou suivre les traces des saisons de l’infini, l’exposition permet de constater l’évolution des sujets d’étude de M. Bergeron.

« À Montréal, j’étais très influencé par l’urbanisme et par l’architecture. En étant en Minganie, j’étudie maintenant l’architecture du paysage. Je parle de la nature, les arbres et la flore », décrit Hugo Bergeron.

Pour créer cette exposition, l’artiste a parcouru l’Archipel-de-Mingan pour y créer une banque de photos. Ils pouvaient ensuite s’en inspirer pour la création des oeuvres.

Hugo Bergeron confie que pour un artiste, l’Archipel-de-Mingan est un lieu des plus inspirants.

« Lorsqu’on pérégrine dans les îles, on regarde au loin au cas où on verrait une baleine ou pour observer les autres îles. Le climat est changeant ce qui fait qu’on peut être dans la brume ou se retrouver au gros soleil. Après ça, on tombe dans la flore qui a une dimension tellement délicate. Il y a tellement d’informations à prendre en compte lorsqu’on parcourt l’Archipel-de-Mingan », confie Hugo Bergeron.

L’exposition est composée de photographies, de peintures et de dessins.

Le projet a également mené à la création de cartes postales. Une façon de rendre l’art encore plus accessible aux gens étant donné qu’elles sont disponibles au coût de 3$.

Les cartes postales ont été imprimées par Hugo Bergeron chez lui à partir de son imprimante.

« Mon but était de vider les cartouches d’encre pour voir ce qui allait en résulter. Cela en fait en sorte qu’il y a toute sorte de déclinaisons au niveau des couleurs », explique M. Bergeron.

L’exposition sera présente jusqu’au 8 septembre au Centre d’accueil et d’interprétation de Longue-Pointe-de-Mingan. L’entrée est gratuite.

Voici une photo d’une des œuvres de Hugo Bergeron exposée au centre d’accueil de Longue-Pointe. Photo courtoisie