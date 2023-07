Pont Touzel : une aide financière pour les municipalités et les organismes communautaires

Le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d’un programme d’aide financière relatif à la fermeture du pont Touzel. Il s’adresse aux municipalités et aux organismes communautaires ayant porté assistance à la population durant cet événement.

Ils pourront obtenir le remboursement complet de leurs dépenses supplémentaires admissibles, et ainsi alléger leur fardeau financier.

« J’invite les municipalités touchées et les organismes communautaires ayant porté assistance à la population durant la fermeture du pont Touzel à prendre connaissance des modalités de remboursement et à établir la liste de leurs dépenses admissibles », a affirmé la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Rappelons qu’une fissure sur le pont Touzel a forcé la fermeture de ce dernier durant plus d’une semaine. La Minganie s’est donc retrouvée isolée du reste du Québec.

« Notre gouvernement comprend les difficultés liées aux déplacements et à l’approvisionnement en matériel et en denrées de première nécessité que la fermeture subite du pont Touzel a occasionnées. Aussi, je tiens à remercier toutes les municipalités ainsi que tous les organismes et les intervenants qui ont prêté main-forte à leurs concitoyens et concitoyennes des secteurs touchés », a commenté le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, par voie de communiqué.