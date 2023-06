Pont Touzel : la MRC demande une aide financière pour les entreprises

En raison des conséquences engendrées par la fermeture du pont Touzel, la MRC de Minganie demande au gouvernement la création d’un fonds, pour venir aider financièrement les entreprises touchées.

« Comme le pont Touzel est une infrastructure qui appartient au ministère des Transports du Québec, on souhaite que le gouvernement prenne action et trouve des solutions pour pallier aux conséquences que cela a causées aux entreprises ici », déclare la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard.

Elle indique d’ailleurs que certaines entreprises ont eu des conséquences financières majeures, face à cette situation. Elles doivent assumer des frais additionnels pour respecter les charges autorisées à traverser le pont. Des transports supplémentaires sont requis pour amener tout le matériel et les denrées nécessaires.

La fermeture a aussi touché l’industrie touristique de la Minganie, secteur économique majeur dans cette région. Plusieurs voyageurs ont annulé leur réservation.

« Il y a plusieurs entreprises qui ont subi et subissent encore des impacts à cause de la situation du pont Touzel », affirme Mme Richard.

Rappelons que depuis le 12 juin, certaines charges doivent être respectées pour que les véhicules lourds puissent traverser le pont Touzel. Les charges autorisées sur la structure sont de 28 tonnes pour un véhicule d’une unité (camion porteur), de 38 tonnes pour un véhicule de deux unités (semi-remorque).

Les analyses se font attendre

Pour ce qui est de la situation du pont Touzel, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, avait indiqué qu’elle devait recevoir la semaine dernière les analyses qui auraient permis d’établir l’échéancier des travaux.

Par contre, le MTQ indique être toujours en attente de ces analyses pour connaître les travaux exacts et la durée de ceux-ci.

« C’est vraiment quand on va avoir complété les analyses qu’on va peut-être être capable de déterminer la cause de la fissure et par la suite, voir comment on va remettre le pont dans son état initial », indique la porte-parole du MTQ, Sarah Gaudreault.