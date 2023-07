La Semaine nationale de prévention de la noyade de la Société de sauvetage se poursuit jusqu’au 22 juillet 2023. Pour elle, c’est le moment idéal de la saison estivale pour rappeler au grand public l’importance d’adopter des comportements sécuritaires en milieu aquatique.

Depuis maintenant 30 ans, la Société de sauvetage profite de sa Semaine nationale de prévention de la noyade pour intensifier ses efforts de prévention à la grandeur de la province. Cette année, malgré les appels à la prudence pour la sécurité aquatique, la Société dénombrait en date du 13 juillet 41 noyades au Québec depuis le début de l’année.

Un sombre nombre qui avait été atteint durant la pandémie à l’été 2020. Notons

que cette année, il y a eu moins d’événements de noyade, mais plusieurs décès sont survenus en même temps. Nous pouvons penser, entre autres, aux huit migrants à Akwesasne, au père et aux quatre enfants sur la Côte-Nord et aux deux événements d’inondations de Charlevoix et du Saguenay, note la Société dans un communiqué.

« C’est un triste constat qui, espère-t-on, convaincra la population d’adopter des comportements sécuritaires et d’être plus que vigilante cet été aux abords des plans d’eau et des piscines », mentionne Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, bouleversé par ce bilan qui ne cesse de grimper.

La noyade est évitable

Présents aux quatre coins du Québec, les ambassadeurs et ambassadrices de la Semaine nationale offriront des activités de sensibilisation gravitant autour du thème « La noyade est évitable ». Alors, pourquoi ne pas la prévenir? Concrètement, ce sont plusieurs camps de jour, centres aquatiques, plages, parcs aquatiques et intervenants communautaires qui proposeront des activités inspirées par différents enjeux.

« La thématique de la Semaine Jamais seul. Ensemble, prévenons la noyade, s’accompagne parfaitement avec l’importance de désigner un surveillant lors de la baignade. C’est en agissant collectivement à adopter des comportements sécuritaires que nous parviendrons à diminuer le nombre de noyades annuellement. Il faut continuer de sensibiliser les Québécoises et Québécois à l’importance d’une baignade sécuritaire. Partager l’information et éduquer le public, c’est se donner le pouvoir d’agir! Je suis fier de constater que de grands acteurs du commerce de détail des piscines continuent de s’impliquer ainsi, année après année, pour l’atteinte de notre mission », mentionne Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, division du Québec.