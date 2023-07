Le Vieux-Quai en Fête est béni des dieux

Sans avoir pour l’instant de chiffres à annoncer, l’organisation du Vieux-Quai en Fête – Alouette (VQEF) de Sept-Îles se réjouit du succès de la 29e édition. Le ciel s’est montré moins menaçant que prévu et la nouvelle technologie, le bracelet, a plus que passé le test.

La météo n’annonçait rien de beau pour l’événement au calendrier du 13 au 16 juillet. À part quelques averses dans le jour, les spectacles en soirée se sont sauvés de la pluie.

« On est béni des dieux », a dit Joannie Francoeur-Côté, la présidente du conseil d’administration du Vieux-Quai en Fête, lors du démontage du site dimanche matin.

« Les gens étaient présents même si la météo n’était pas idéale », a-t-elle ajouté.

Il s’en est fallu de peu aussi pour que Bleu Jeans Bleu ne puisse être de la fête samedi soir. Ils ont foulé la scène comme prévu. La 29e édition du festival.

Après quelques péripéties en raison de la météo pour leurs vols entre Amos, lieu de leur spectacle de vendredi, et Sept-Îles, la bande à Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu s’est pointé juste à temps, terminant son test de son quelques minutes avant l’ouverture du site pour la soirée.

« Ils étaient contents d’être là et ils voulaient être sur scène », a mentionné Christophe James, coordonnateur du VQEF.

Pour l’ensemble des spectacles présentés, le coup de cœur de M. James est celui de France D’amour. « Sur scène, elle est quelque chose. » Pour Mme Francoeur-Côté, son choix s’est arrêté sur les Vulgaires Machins. « C’était hot! »

Les deux ont souligné qu’il y en avait pour tous les goûts avec la programmation musicale de l’édition 2023.

Fluide!

Si certaines personnes avaient critiqué en amont du festival la mise en place des bracelets, passe d’entrée, mais aussi façon de payer au bar et aux camions-restaurants, l’organisation n’a reçu que de bons mots sur le site.

Le mot « fluidité » rimait avec une forte présence de bénévoles pour assurer le succès des opérations.

« Personne n’attendait au bar et on a vendu plus de bières que l’an passé », a laissé entendre la présidente.

Joannie Francoeur-Côté attribue le tout aux nombreux bénévoles présents qu’elle remercie d’ailleurs. « Il y a une relève et elle est bien installée. »

« On voit qu’il y a un sentiment d’appartenance qui se crée de plus en plus et que le Vieux-Quai en Fête est ancré dans les mœurs des gens. »

Le coordonnateur avance que l’implication des gens va assurer la pérennité de l’événement. Christophe James a tenu aussi à souligner la contribution des membres du conseil d’administration. « Ils ont donné près de cent heures. »

« On le fait pour le résultat que ç’a donné et pour voir la foule tripper », a souligné la présidente du CA.

M. James a également salué l’efficacité du comité à se revirer sur un dix cennes vendredi pour offrir la zone familiale aux Galeries Montagnaises, en raison de la pluie et des vents.

30e

Si le comité a déjà quelques idées en tête pour la 30e édition, il compte faire le post-mortem avant de s’y attaquer « et espérer en donner encore plus », a conclu Joannie Francoeur-Côté.