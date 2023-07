Un concours photo pour mettre en valeur le Saint-Laurent

Suite au succès de la 1ère édition du concours photo Regards sur le Saint-Laurent, Stratégies Saint-Laurent et le Réseau Québec maritime s’associent cette année à Organisation bleue et au photographe et artiste numérique Jean-Sébastien Veilleux pour enrichir l’expérience.

« L’objectif du concours est de souligner la beauté du Saint-Laurent tout en mettant de l’avant ses usages multiples et son pouvoir rassembleur. Le concours est également une occasion de partager les différentes perceptions des gens par rapport au fleuve », explique Stratégies Saint-Laurent dans un communiqué.

Nouveauté cette année, Jean-Sébastien Veilleux offrira une formation d’une valeur de 1 000 $ à l’une des personnes gagnantes du concours. Les organisations espèrent ainsi attirer l’attention d’un plus grand nombre de photographes amateurs et amatrices.

Le concours est ouvert à l’ensemble de la population du Québec et acceptera les soumissions jusqu’au 4 septembre 2023. Les photographes de tous les niveaux pourront soumettre leurs clichés dans quatre catégories. La plateforme du concours photo accepte les soumissions dès maintenant.

Des prix seront remis aux gagnantes et gagnants du concours pour une valeur totale de 3 000 $, qui récompensera les trois meilleures photos dans chaque catégorie. La population sera ensuite invitée à voter pour le prix Coup de cœur du public, d’une valeur de 400 $.

Frédéric de Beaumont, directeur de l’organisme Stratégies Saint-Laurent, affirme que « le concours permet de rendre compte collectivement de la beauté du Saint-Laurent sous tous ses angles et cela donne envie d’en profiter davantage et de le protéger ».

La directrice générale du Réseau Québec Maritime, Gwenaëlle Chaillou, juge quant à elle que ce projet « rassembleur (…) invite la population du Québec à s’émerveiller devant la grandeur et la beauté du Saint-Laurent ».

« La protection du Saint-Laurent passe aussi par l’art et la créativité, puisqu’une fois que l’on constate la beauté du patrimoine naturel maritime de chez nous, il est très difficile de demeurer indifférent face aux défis environnementaux auquel il fait face », conclut Anne-Marie Asselin, fondatrice et directrice générale d’Organisation Bleue.