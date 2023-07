Un restaurant à Baie-Johan-Beetz

Possédant l’un des plus beaux bâtiments de la Minganie, le château de Baie-Johan-Beetz, l’entreprise Caraïbes Nordiques, tentera de le mettre en valeur cet été, notamment avec la création d’une nouvelle étape culinaire.

Ayant acquis l’actif depuis quelques années, il s’agira de la première véritable saison touristique pour l’entreprise à Baie-Johan-Beetz.

« 2023, c’est là où on a décidé qu’on faisait le premier pas pour relancer l’activité au cœur du village dans l’espoir d’attirer tout ce qui est local, régional et touristes de passage », explique Vincent Pérès, directeur général de Les Caraïbes Nordiques.

C’est ainsi qu’ouvrira Mr.Beetz une expérience gastronomique unique en son genre, organisée autour de deux concepts, soit la cantine gastronomique le midi et la table d’hôtes le soir. Pour cette première saison d’opération, cette étape culinaire devrait ouvrir aux alentours du 20 juillet pour se rendre jusqu’à la mi-août.

« Ça va nous permettre de voir s’il y a une bonne adhésion, si ça fonctionne, et éventuellement pour l’année prochaine, faire des modifications si nécessaire. C’est un grand premier pas pour nous », explique Xavier Vincent directeur de la pourvoirie Baie-Johan-Beetz.

Le restaurant misera beaucoup sur des produits locaux.

« On va vraiment utiliser les produits du terroir et de la mer. On parle de la morue de Blanc-Sablon ou le crabe des neiges », ajoute M. Vincent.

L’entreprise ne cache pas que trouver des produits locaux sera un défi.

« On va essayer de trouver des produits qui sont proches, mais on ira toujours vers des produits de qualité et qui sont Québécois », affirme M. Pérès. D’ailleurs, il invite les artisans ou producteurs à entrer en contact avec eux s’ils ont des produits régionaux.

Avec ce restaurant, ils espèrent créer un lieu de rencontre dans ce petit village de la Minganie.

« On a des gens de Baie-Johan-Beetz qui ont hâte que le restaurant ouvre. Pour les soupers, on va essayer de mélanger ensemble les touristes de passage avec les gens du village afin qu’il y ait des échanges ce qui va créer des souvenirs », déclare M. Pères.

Pour agrémenter l’offre au château de Baie-Johan-Beetz, en plus du restaurant, il y aura également des œuvres de l’artiste Chantal Harvey qui seront exposées. Les visiteurs pourront donc admirer des gravures de cette artiste qui représente des paysages nord-côtiers.

Un site à développer

L’entreprise Les Caraïbes nordiques voit un grand potentiel touristique avec le site Baie-Johan-Beetz dans les prochaines années. On cite des activités tournant autour de la pêche, de l’écotouriste et de découverte culturelle avec les Innus.

« À court terme l’objectif est d’étendre la saison touristique jusqu’au mois de septembre et le rêve serait que d’ici trois à quatre ans on soit ouvert à l’année », affirme Vincent Pérès.